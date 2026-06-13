Милионна революция на "Герена": Атанас Бостанджиев вдигна двойно тавана на заплатите в Левски

Левски подготвя сериозна селекция за новия сезон, като ръководството е предприело важна стъпка в опита си да изгради още по-конкурентоспособен състав. Според информация на "Тема Спорт" на "Герена' са увеличили значително вътрешния таван на възнагражденията, което ще позволи на клуба да привлича футболисти от по-високо ниво в навечерието на участието си в европейските турнири и защитата на шампионската титла.

Левски атакува европейските турнири с осигурен трансферен бюджет от 5 милиона евро

“Сините” вече са осигурили трансферен бюджет от около 5 милиона евро, като част от средствата бяха инвестирани в привличането на Давид Кусо и бразилското крило Рейналдо. Основният фокус сега е върху подсилването на халфовата линия след напускането на Георги Костадинов, Карлос Охене и Рилдо.

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Сред основните трансферни цели са босненският национал Иван Башич от Астана и алжирският полузащитник Хусем Мрезиг от Динамо Махачкала. За върха на атаката пък Левски следи младия французин Муса Сумано от НАК Бреда.

Промените във финансовата политика са свързани и с идването на новия собственик Атанас Бостанджиев. Ако досега най-високите възнаграждения в отбора бяха около 15 хиляди евро месечно, занапред клубът ще има възможност да предлага значително по-добри условия на настоящи и бъдещи футболисти.

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