И турска компания ще търси нефт и газ за България в блок в Черно море

Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В. ще може да прехвърли 33 на сто от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел", след като днес Министерският съвет разреши промяната.

Новият титуляр, който се включва в проучванията, е Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд. След частичното прехвърляне ШЕЛ вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд - 33%, а ОМВ - 25%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства.

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през м. декември 2025 г. с Шел Експлорейшън енд продакшън. През м. април 2026 г. титулярят прехвърли 25 на сто от своите права и задължения по разрешението на ОМВ Петром Е&П България СРЛ.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.