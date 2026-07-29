Задава се документална блокада за и заради българския бизнес: Предупреждение от Агенцията по вписванията

"От около 900 000 регистрирани дружества в България към настоящия момент едва около 10% са подали заявления за превалутиране на капитала по Закона за въвеждане на еврото". За това предупреди изпълнителният директор на Агенция по вписванията (АВ) Елиана Илиева по време на работна среща с Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) – тя включва Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). На срещата беше обсъдена работата на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Защо това е толкова важно? "Очакваме пиков период през септември, защото разбирането на много дружества е, че трябва да подадат заявлението заедно с годишния си финансов отчет (ГФО). Това означава, че през септември очакваме да постъпят над 300 000 заявления за превалутиране, които е невъзможно да бъдат обработени в законовите срокове. Отделно, броят на необработените ГФО се очаква да нарасне до над 1 000 000, от които около 600 000 са вече забавени (от предходни години). Това означава, че до края на годината ще трябва да се обработят над 2 000 000 заявления при капацитет за обработка от 2000 заявления на ден. Това ще бъде парализа за системата", поясни Илиева.

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Зам.-директорът на АВ Николай Минев представи статистика за най-проблематичните елементи от дейността на АВ и най-важните ѝ регистри, като прикани за пълна електронизация в "Бизнес - Агенция по вписванията" и "Агенция по вписванията – администрация". "И в момента от 20 до 30% от заявленията все още се подават на гише. За тях се поддържа цял салон служители, които биха могли да бъдат длъжностни лица по вписванията", допълни Минев.

Работодателските организации посочиха като изключително спешна необходимостта от нормативни и организационни мерки, които да доведат до ускоряване на обработката на заявленията, включително чрез отделяне на трите потока – годишни финансови отчети, заявления за промяна на обстоятелства и заявления за превалутиране на капитала. Те заявиха готовността си да подкрепят ръководството на Агенцията по вписванията при изготвянето на такива законодателни промени във възможно най-кратки срокове.

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