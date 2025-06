Новият бразилец на Левски кацна в София, очаква силна година за „сините“

Най-новото попълнение на Левски пристигна в София, за да подпише договора си с вицешампиона на България. Става дума за бразилското дясно крило Рилдо. 25-годишният офанзивен футболист кацна у нас днес като се очаква тези дни да мине задължителните медицински прегледи, след което да парафира своя контракт с клуба и да бъде представен официално от ръководството на столичния гранд.

Както е известно, Рилдо е собственост на португалския Санта Клара, но през последния сезон игра като преотстъпен в бразилския Португеза. Наскоро обаче договорът му за отдаване под наем бе прекратен по-рано от очакваното, за да може той да финализира трансфера си в Левски. „Сините“ пък ще трябва да плати трансферна сума на иберийците, за да могат да привлекат крилото. За момента няма яснота точно колко пари ще излезе Рилдо на българския тим.

Até mais, Rildo 🥹🫶



Após o fim do período de empréstimo, o atleta se despede oficialmente da Lusa.



Com 5 gols na temporada, Rildo se tornou um dos líderes do elenco e foi peça fundamental nas campanhas de manutenção no Paulistão A1 e para a liderança no grupo da Série D até o… pic.twitter.com/7acM1lH6SB