Изтребител F-35 на ВМС на САЩ се разби в Калифорния

Изтребител F-35 на Военноморските сили на САЩ се разби в американския щат Калифорния. Според CNN пилотът е успял да се катапултира и е оцелял. Според писмено изявление, публикувано от ВМС на САЩ, инцидентът е станал около 18:30 ч. местно време близо до военноморската авиобаза Лемур. В изявлението се уточнява, че пилотът е успял да използва системата за катапултиране и да напусне самолета без сериозни последици. Започнало е разследване на катастрофата.

Съобщава се, че този изтребител F-35 е бил причислен към ескадрила "Strike Fighter Squadron VF-125", която отговаря за обучението на пилоти и технически персонал.

Още: Ердоган: Несправедливо ни блокираха за изтребителите F-35, но ние няма да се откажем

Публикуваните кадри от мястото на инцидента показват, че след катастрофата е избухнал пожар на открито място и във въздуха са се издигнали гъсти облаци дим.

🚨 Just two days ago, an F-35 crashed during takeoff in Albuquerque. Now another goes down in Fresno.

At over $100M each, these stealth jets are starting to feel more like flying liabilities than cutting-edge tech.

How many crashes till there’s accountability?#F35 #USAF… https://t.co/3gyrjbikot pic.twitter.com/inHT66FfNd