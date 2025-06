Официално: Две бивши звезди на Ботев Пловдив се събраха в кандидат за Висшата лига

Ехидже Укаки и Кристиан Нвачукву се събраха в английския Шефилд Юнайтед. Отборът от Чемпиъншип официално обяви привличането на 20-годишния нигериец, който може да се подвизава по цялата дясна зона - и като защитник, и като крило. Договорът на футболиста с "остриетата" е до 2028 година. Това е вторият играч, който Шефилд купува от Ботев Пловдив, след трансфера на Нвачукву през зимната пауза.

„Ехидже е играч, който беше идентифициран чрез нашата стратегия, основана на данни, и е някой, когото очакваме с нетърпение да развием", заявява мениджърът на отбора Крис Уайлдър пред официалния сайт на клуба. "Той е изгряващ талант, все още само на 20 години, който е натрупал известен опит в европейския футбол в началото на кариерата си, така че има основа, върху която да работи", допълва той. Укаки реализира 7 гола в 37 мача за Ботев Пловдив във всички турнири.

