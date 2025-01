Пече се пореден трансфер в ЦСКА: Полски грандове влизат в битка за защитник на „армейците“

ЦСКА е изключително активен на трансферния пазар тази зима, поне що се отнася до изходящите трансфери. В последните седмици „червените“ продадоха голмайстора си Годуин Коялипу на френския Ланс, централният бранител Християн Петров премина в нидерландския Хееренвеен, а доскорошния любимец на феновете Тобиас Хайнц бе освободен от клуба. Днес пък стана ясно, че пореден трансфер се пече при „червените“, след като два полски гранда са хвърлили око на бранител на „армейците“.

Изданието „Football News Europе“ обяви, че тимовете на Легия Варшава и Лех Познан искат да привлекат десния бек на ЦСКА и национал на България – Иван Турицов. Според информациите се очаква техните оферти за правата на 25-годишния дефанзивен футболист да са от порядъка на 750 хиляди евро. Именно толкова иска и ръководството на „червените“, за да се раздели със защитника. Самият Турицов е склонен да продължи кариерата си в Полша като се очаква в следващите дни да има развитие около бъдещето на крайния бранител.

