Пропада ли трансферът на Пламен Андреев във Фейенорд?

Вчера стана ясно, че Левски ще продаде своя вратар Пламен Андреев на нидерландския Фейенорд. Трансферът на стража беше въпрос на часове, като се очакваше на "сините" да приберат 1,5 милиона евро от сделката с нидерландския тим. Днес обаче ситуацията е по-различна.

Пламен Андреев бе свързан с преминаване във Фейенорд на фона на спекулациите за сигурен трансфер на стража им Джъстин Байлоу в Саутхамптън. Неговото преминаване в отбора на "светците" обаче пропаднало, след като не е преминал успешно медицинските прегледи в английския клуб. Причината затова е противоречие в оценката на предишна контузия, като според специалистите на Острова той не е възстановен напълно и физическото му състояние не е задоволително.

🚨⛔️ Justin Bijlow’s move to Southampton is OFF due to medical tests.



Bijlow returns to Feeynoord with immediate effect. pic.twitter.com/GIuNZkknqe