Редица отбори искат да върнат национал на България в Англия

Редица клубове искат да върнат национал на България в Англия. Става дума за 28-годишния вратар на „лъвовете“ и шотландския Абърдийн – Димитър Митов. Това съобщиха от „Скай Спортс“. Както е известно, родният страж направи страхотен сезон с „доновете“ като бе с основна заслуга за спечелването на Купата на Шотландия. Във финала срещу Селтик Митов се отличи с множество спасявания, а най-накрая и хвана две дузпи, за да може неговият отбор да вдигне трофея.

От „Скай Спортс“ съобщиха, че към Димитър Митов има сериозен интерес от отбори от Англия и Европа. Ръководството на Абърдийн обаче не иска да се разделя с вратаря и ще направи всичко по силите си, за да го задържи на стадион „Питодри“. Самият футболист също е щастлив в настоящия си отбор и не държи да си тръгва. Още повече, че на Абърдийн им предстои участие в Европа. Въпреки това все още няма яснота, както ще предприемат Митов и клуба, ако получат достатъчно добра оферта.

Aberdeen will look to resist bids for in-demand goalkeeper Dimitar Mitov this summer.



It’s understood a number of clubs in England & across Europe are keen.



The Dons don't want to sell & Mitov is said to be happy at Aberdeen, with a guarantee of European football next season. pic.twitter.com/QgwdMpa2jO