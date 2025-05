Гордост! Български футболист спечели голям трофей на Острова

Нов повод за гордост за българския футбол на международната сцена! След като преди дни Илия Груев и неговият Лийдс спечели Чемпиъншип и влезе в английската Висша лига, днес на Острова триумфира и друг българин - Димитър Митов. Вратарят на Абърдийн изигра ключова роля за победата над Селтик след изпълнение на дузпи на финала на Купата на Шотландия, за да донесе първо отличие на клуба след 11 години чакане.

За последно Абърдийн спечели трофей през 2014-а, когато спечели Купата на Лигата. Купата на Шотландия обаче не бе печелена от тима на Митов от 35 години. На днешния финал Митов успя да се отличи с няколко невероятни спасявания, за да прати мача в продължения, а после и спаси две дузпи. В редовното време мачът завърши 1:1, като секунди преди края Митов предотврати гол във вратата на Абърдийн.

28-годишният Митов е футболист на Абърдийн от 2024 година, като е титулярен страж на шотландския тим. Преди това той игра в още няколко отбора на Острова - Чарлтън Атлетик, Канви Айлънд, Кеймбридж Юнайтед, Сейнт Джонстън. За националния отбор на България дебютира през 2023-а. Митов е роден в Монтана. Стига до Острова през 2013-а, когато отива на проби в Нотингам Форест, но започва в Чарлтън.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

DIMITAR MITOV!!!!



WE'VE ONLY GONE AND DONE IT!!!! pic.twitter.com/rcZ3YImsbK