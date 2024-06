Руснаци предложиха близо милион за звездата на Локомотив Пловдив, англичани също дебнат

Според информациите Химки е отправил официална оферта за правата на белгийския нападател на стойност 700 хиляди евро. Руският клуб се завърна в елита на страната и сега шефовете стягат здрава селекция, която да гарантира на отбора оставането сред най-добрите.

🇷🇺 Freshly promoted to Russian D1, #FKKhimki attacks with an written bid of 700KEUR for Mitchy Ntelo! 🇧🇪



🇧🇬 His Bulgarian club, Lokomotiv Plovdiv, asking around €1.2M.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Coventry City - very interested - has placed him on their shortlist for this summer. #CCFC #mercato #RCSC pic.twitter.com/OfYaNMWHuy