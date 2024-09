След проваления трансфер на Квадво Дуа: Гръцки гранд привлече нападател на Челси

Гръцкият гранд АЕК Атина привлече нападател на Челси, след като удари на камък с трансфер на офанзивния футболист на Лудогорец Квадво Дуа. Както е известно, швейцарският национал бе много близо до преминаване при „жълто-черните“, но родният шампион поиска огромна сума за правата му и сделката пропадна.

След проваления трансфер на Квадво Дуа от АЕК Атина решиха да се насочат към нападателя на Челси Давид Фофана. Офанзивният футболист ще играе в гръцкия гранд под наем до края на сезона като в договора между двата клуба ще има записана и клауза за откупуването му на стойност 20 милиона паунда.

🚨🟡⚫️ David Datro Fofana leaves Chelsea to join AEK Athens on loan deal, agreement reached.



It also includes a buy option clause for £20m not mandatory, up to AEK in June 2025 to decide about it.



Fofana has accepted, paperwork time now. pic.twitter.com/v8Lhhrnnvj