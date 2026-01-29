Стана ясно къде Густаво Бусато ще продължи кариерата си

Бразилското издание Assessoria de Imprensa сподели информация за бъдещето на Густаво Бусато. Той прекара около 7 години по българските терени с екипа на ЦСКА, но след няколко отказа за преминаване под наем или за постоянно в други клубове от родната Първа лига – „армейците“ и вратарят решиха да разтрогнат предсрочно споразумението си по взаимно съгласие.

Бусато има опит по бразилските терени

Сега от Assessoria de Imprensa коментират, че до няколко дни се очаква да стане ясен бъдещият отбор на Бусато. По всяка вероятност става въпрос за клуб от родната му Бразилия. Густаво Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на „червения“ клуб – общо 204. Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели Купата на България.

В родината си той има опит с Наутико, Америка-РН и Атлетико-ГО.

