За историята: Филип Кръстев е №1 в Ередивизи

Филип Кръстев е играч на месец януари в Ередивизи! 23-годишният полузащитник се представи блестящо през последните 30 дни в нидерландското първенство и имаше пряко участие в четири попадения (2 гола и 2 асистенции) - повече от всеки друг играч в шампионата. Откакто призът съществува в този си вариант (2017 година) - Фуфу, който блесна срещу ПСВ, е първият българин, който го печели.

Националът ни се разписа два пъти и се отчете с асистенция за успеха на Цволе над "червено-белите". В последния кръг - срещу Фортуна, той пак реализира гол. Що се отнася до цялостното представяне на бившия футболист на Левски и Славия през този сезон, той има 5 попадения и 3 асистенции в 18 срещи в нидерландския елит.

23-годишният техничен халф е вторият играч на клуба си, който печели наградата през този сезон. През ноември Дилън Мбайо беше обявен за играч на месеца в Ередивизи. Кръстев триумфира в гласуването над футболисти като Елиас Мар Омарсон, Фабиан де Кейзер и Шунсуке Мито.

Изборът на Играч на месеца в Ередивизи, Талант на месеца на Йохан Кройф и Отбор на месеца в Ередивизи се основава на статистиката на Opta и гласовете на футболните фенове (KPN Man of the Match). Тези критерии играят роля и при избора на Играч на годината на Eredivisie и Талант на годината на Johan Cruyff. Наградите се връчват в края на сезона по време на церемонията по връчването на наградите на Eredivisie. Месечните избори са инициатива на Eredivisie CV в сътрудничество с ESPN, VriendenLoterij и Фондация „Кройф“.

