Това не се беше случвало в Нидерландия от 11 години - докато не се появи това страхотно българско момче

Българският национал Филип Кръстев, който играе в редиците на нидерландския Цволе, направи истински фурор в "ниската земя", за да донесе първа победа на своя тим срещу ПСВ от 11 години насам. Родният футболист вкара две красиви попадения и подаде за трето, с които Цволе победи с 3:1 настоящия шампион и лидер в класирането ПСВ Айндховен.

Това, което прави представянето на Фуфу и Цволе още по-сензационно е фактът, че преди началото на кръга тимът заемаше 14-ата позиция в Ередивизи и бе сред отборите в най-лоша форма в лигата. Срещу себе си те имаха най-силният съперник в последните два сезона, от когото бяха допуснали 18 поредни загуби, последните три от които с общо 17 вкарани гола.

И всичкото това, докато не се появи едно българско момче в редиците им. Кръстев откри резултата още преди да са изтекли и 2 минути. В 25-а минута Йохан Бакайоко изравни за ПСВ, а минути след това Лук де Йонг пропусна да изведе "червено-белите" напред, изпускайки дузпа. Това се оказа пагубно за гостите, тъй като само 5 минути по-късно удар на Филип Кръстев отново влезе в мрежата им.

Второто полувреме премина под тотално превъзходство на гостите от Айндховен, но те така и не стигнаха до попадения. В последните секунди на добавеното време Кръстев имаше шанс да подпечата своя хеттрик. Той се оказа сам срещу вратаря, но не се полакоми, а реши да подаде на свой съотборник, който на празна врата оформи крайното 3:1.

