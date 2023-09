Новата книга на нобелиста Казуо Ишигуро е сборник със стихове

Ишигуро и Кент са стари приятели и отдавна работят заедно. Той е автор на текстовете на няколко песни от албума на Кент "Breakfast on the Morning Tram", който през 2009 г. получи номинация за награда "Грами", а също така е участвал и в други албуми на Кент, като "Dreamer in Concert" и "I Know I Dream".

"През годините си изградих репутация на автор на истории, но започнах да пиша песни, каза Ишигуро, известен най-вече с романи като "Остатъкът от деня" и "Не ме оставяй". Книгата съчетава по-стари стихове от 2007 г. и четири за предстоящ проект с Кент. "Лятото, през което прекосихме Европа под дъжда" включва също така предговор от Ишигуро, илюстрации от италианската художничка Бианка Банярели и QR код, който препраща към албум на Кент с песни на автора.

Снимка: Getty Images

"Казуо Ишигуро често е казвал, че гледа на писането на песни в младостта си като на чиракуване за работата си като писател, а в тази изкушаваща книга с текстове за американската джаз музикантка Стейси Кент се усеща вариация на завладяващата тъга и надежда, които отекват във всеки от романите му", казва главният редактор на "Алфред Нопф" Джордан Павлин в пресрилийз, цитиран от БТА.

Казуо Ишигуро е роден през 1954 г. в Нагасаки, Япония, но от 1960 г. живее със семейството си в Лондон. Той пише на английски език. Най-известният му роман е "Остатъкът от деня". Нобелова награда за литература спечели през 2017 г. за "романите, които с голяма емоционална сила разкриват бездната, разтваряща се пред илюзорното ни чувство за връзка със света".