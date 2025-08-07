"Мръсен град с престъпност": Тръмп отново се закани на Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп многократно е казвал, че Вашингтон е "мръсен град с ширеща се престъпност“. В сряда той отново заплаши да поеме контрола над федералната столица, която е в ръцете на демократическата опозиция, предаде Франс прес и БТА. "Мислим за това, да, защото престъпността е главозамайваща", отговори той на журналисти, които го запитаха за възможността Белият дом да поеме контрола върху институциите в града, и най-вече полицията.

Още: Тръмп се среща с Путин още следващата седмица?

Ще поеме ли контрол Тръмп и върху Вашингтон?

"Искаме голяма столица, която да бъде сигурна и ще я имаме. Равнището на престъпността, нападенията, убийствата и всичко останало - няма да оставим това така, а то предполага да прибегнем до Националната гвардия, може би съвсем скоро", предупреди Тръмп, говорейки за федералните военни сили, които наскоро разположи в Лос Анджелис, против волята на губернатора демократ на щата Калифорния Гавин Нюсъм.

Още: "Натискът върху Русия дава резултат": Зеленски потвърди, че е говорил с Тръмп (ВИДЕО)

Trump on DC:



We are going to make it beautiful. That includes bringing in the National Guard. pic.twitter.com/vcGwSrA54p — Clash Report (@clashreport) August 6, 2025

Законодателство от 1973 г. гарантира на Вашингтон, окръг Колумбия, собствен законодателен орган и кмет, избирани чрез всеобщо гласуване, както и самостоятелна полиция.Конгресът на САЩ, където окръг Колумбия е представен, но без право на глас, има последната дума по отношение на управлението на града.

Милиардерът републиканец, който никога не е криел антипатията си към Вашингтон, обаче от години обещава "да поеме контрол" върху столицата. "Ако Вашингтон не действа съгласувано и бързо, няма да имаме друг избор, освен да поемем контрола над общината и да я управляваме както трябва", заяви Тръмп във вторник в социалните мрежи. Той даже каза същото за контрола над полицията на Вашингтон

Reporter: Are you considering taking over the DC police?



Trump: We are considering it, yeah, because the crime is ridiculous. pic.twitter.com/kLAFDosEzr — Clash Report (@clashreport) August 6, 2025

През март президентът дори издаде указ за превръщането на Вашингтон в безопасен и красив град.

Градът има бурна политическа и социална история, а през 80-те и 90-те години на миналия век - и висока престъпност. Но броят на престъпленията и нарушенията е спаднал с 26% през първата половина на тази година, след като през 2024 г. престъпността е достигнала най-ниското си ниво за последните три десетилетия, сочат официалните статистически данни.

"Президентите нямат правомощия да поемат контрола над Вашингтон. Конгресът ще трябва да гласува закон", заяви в "Екс" представителката на окръга в Камарата на представителите Елинор Холмс Нортън.

Още: "Беше постигнат голям напредък": Има ли надежда за мир след посещението на Уиткоф в Москва?