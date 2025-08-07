Войната в Украйна:

"Мръсен град с престъпност": Тръмп отново се закани на Вашингтон

07 август 2025, 06:25 часа 125 прочитания 0 коментара
"Мръсен град с престъпност": Тръмп отново се закани на Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп многократно е казвал, че Вашингтон е "мръсен град с ширеща се престъпност“. В сряда той отново заплаши да поеме контрола над федералната столица, която е в ръцете на демократическата опозиция, предаде Франс прес и БТА. "Мислим за това, да, защото престъпността е главозамайваща", отговори той на журналисти, които го запитаха за възможността Белият дом да поеме контрола върху институциите в града, и най-вече полицията.

Още: Тръмп се среща с Путин още следващата седмица?

Ще поеме ли контрол Тръмп и върху Вашингтон?

"Искаме голяма столица, която да бъде сигурна и ще я имаме. Равнището на престъпността, нападенията, убийствата и всичко останало - няма да оставим това така, а то предполага да прибегнем до Националната гвардия, може би съвсем скоро", предупреди Тръмп, говорейки за федералните военни сили, които наскоро разположи в Лос Анджелис, против волята на губернатора демократ на щата Калифорния Гавин Нюсъм.

Още: "Натискът върху Русия дава резултат": Зеленски потвърди, че е говорил с Тръмп (ВИДЕО)

Законодателство от 1973 г. гарантира на Вашингтон, окръг Колумбия, собствен законодателен орган и кмет, избирани чрез всеобщо гласуване, както и самостоятелна полиция.Конгресът на САЩ, където окръг Колумбия е представен, но без право на глас, има последната дума по отношение на управлението на града.

Милиардерът републиканец, който никога не е криел антипатията си към Вашингтон, обаче от години обещава "да поеме контрол" върху столицата. "Ако Вашингтон не действа съгласувано и бързо, няма да имаме друг избор, освен да поемем контрола над общината и да я управляваме както трябва", заяви Тръмп във вторник в социалните мрежи. Той даже каза същото за контрола над полицията на Вашингтон

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През март президентът дори издаде указ за превръщането на Вашингтон в безопасен и красив град.

Градът има бурна политическа и социална история, а през 80-те и 90-те години на миналия век - и висока престъпност. Но броят на престъпленията и нарушенията е спаднал с 26% през първата половина на тази година, след като през 2024 г. престъпността е достигнала най-ниското си ниво за последните три десетилетия, сочат официалните статистически данни.

"Президентите нямат правомощия да поемат контрола над Вашингтон. Конгресът ще трябва да гласува закон", заяви в "Екс" представителката на окръга в Камарата на представителите Елинор Холмс Нортън.

Още: "Беше постигнат голям напредък": Има ли надежда за мир след посещението на Уиткоф в Москва?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Вашингтон
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес