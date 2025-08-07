"Днес сме по-близо до мира в Украйна, отколкото вчера": Рубио пред Fox News (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, е провел "продуктивна" среща с руския президент Владимир Путин, за да проучи начини за прекратяване на конфликта в Украйна. Рубио заяви пред Fox News, че САЩ са "по-близо днес до мира в Украйна, отколкото бяхме вчера". Той каза, че преговорите са включвали идеи за възможно прекратяване на огъня и че Тръмп по-късно е информирал европейските лидери за развитието на събитията.

С каква информация се е върнал Уиткоф?

Рубио потвърди, че Уиткоф се е върнал с информация за условията на Русия за мир, включително възможни териториални отстъпки. Той подчерта необходимостта да се съгласуват те с това, което Украйна би могла да приеме.

For the first time, the Trump administration has "concrete examples" of the kinds of things Russia would request for an end to the war in Ukraine, @SecRubio tells @larry_kudlow. pic.twitter.com/UVTZpDrvQw — Fox News (@FoxNews) August 6, 2025

По отношение на санкциите Рубио отбеляза, че решение се очаква до петък, в зависимост от напредъка. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че възможността за провеждане на среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин следващата седмица зависи от това как ще се развива въпросът за уреждането на украинската криза.

"Не знам дали ще се състои следващата седмица или не. Това все още предстои да се определи. Мисля, че до голяма степен зависи от това какъв напредък ще постигнем". За това предупреди Марко Рубио в ефира на Fox News. Той отговори на въпрос за възможността за среща между Тръмп и Путин, както и с президента на Украйна Зеленски.

Държавният секретар отбеляза, че ще бъде важно "доколко ще успеем да сближим позициите" на Киев и Москва. "Не мисля, че е възможно да се проведе среща на лидерите, ако позициите не са близки, защото от тази среща нищо няма да излезе", подчерта той.

Рубио добави, че това може да отнеме "часове, дни или седмици".