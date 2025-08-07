Войната в Украйна:

Руски петрол: Тръмп загатна за още удари срещу партньори на Путин (ВИДЕО)

"Минаха само 8 часа – ще видите още много". С тези думи американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос защо е наложил де факто вторични санкции само върху Индия по темата с руския петрол и търговията му. Думите на Тръмп подкрепят редица материали от късно снощи – на Reuters, The New York Times и Axios, в които се казва, че американският президент се готви в петък, 8 август, да налага поголовно мита върху редица държави, търгуващи с руски петрол. Това било намерението му засега, макар той да заяви, че имало голям напредък що се отнася до войната в Украйна след срещата на специалния му пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Москва – Още: "Беше постигнат голям напредък": Има ли надежда за мир след посещението на Уиткоф в Москва?

"Ще видите още много. Ще видите толкова много вторични санкции", добави Тръмп в отговор на журналистически въпрос.

Индия вече определи налагането на втора порция американски мита от 25% за само няколко дни като несправедливо решение. Ню Делхи обяви официално, че Тръмп действа неразумно и несправедливо и че ще защити националните си интереси.

"Направихме с го Индия, ще го направим вероятно и с още няколко (държави). Една от тях може да е Китай", коментира още Тръмп кой предстои да е обект на американски вторични санкции.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
