Поредна руска жп гара гори след украински удар с дронове (ВИДЕО)

На фона на по-гръмките изказвания от снощи и тази нощ за надежда за мир в Украйна – включително от страна на американския президент Доналд Тръмп, а и донякъде на украинския му колега Володимир Зеленски, отново има данни за атака с дронове в Русия, след като снощи Руската федерация осъществи въздушна атака срещу украинския град Никопол и пак уби и рани цивилни и работещи за украинските спешни служби – Още: Загинали и ранени при руски обстрел срещу украинския Никопол (СНИМКИ)

Според видеокадри и снимки, които вече обикалят мониторингови канали в Телеграм, атака е имало срещу жп гарата в Суровикино – още едно малко населено място във Волгоградска област. Атака явно е продължение на вече видната голяма украинска кампания, насочена срещу т. нар. Южен логистичен коридор за руската армия в Украйна, който върви през Волгоградска област, Ростовска област и влиза в окупирания от руснаците Луганск:

Потвърждение за атаката дава и губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в официалния си канал в Телеграм. "В административната сграда на жп гара Суровикино избухна пожар, който беше ликвидиран бързо от пожарните служби. На жп гара Максим Горки сапьори в момента работят с останките на унищожен дрон - няма щети. Железопътният транспорт функционира както обикновено", казва той.

Междувременно в Новоросийск има сигнал за въздушна тревога и предупреждение за атака с дронове. Кметът на града Андрей Кравченко издаде предупреждение в Телеграм, но само след 30 минути написа, че опасността е отминала.

