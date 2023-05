Опра Уинфри издава нова книга

Книгата "Изгради живота, който искаш: Изкуството и науката да станеш по-щастлив" ("Build the Life You Want: The Art and Science of Getting Happier") ще бъде публикувана на 12 септември от "Портфолио букс", подразделение на "Пенгуин рандъм хаус".

"Започнах да чета рубриката на Артър Брукс "Как да изградим живота си" в първите дни на пандемията", споделя Опра Уинфри. "С радост очаквах всеки седмичен урок, който се оказа рецепта за израстване. Когато открих, че той преподава щастие в Харвард, пожелах да разпространя това и сред останалите".

Албърт К. Брукс, водещ на курс по "Лидерство и щастие" в Харвард, на свой ред каза, че отдавна се възхищава на Уинфри, която миналата година похвали бестселъра му "От сила в сила" и го интервюира за своя подкаст, предаде БТА.

"Като социален учен аз разглеждам данните и доказателствата за това какво води до най-голямо щастие, а Опра знае как да достигне до хората в най-важните критични моменти от живота им", споделя Брукс. "Тази книга ще запознае читателите с невероятната наука за щастието, основана на най-добрите налични изследвания".