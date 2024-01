Режисьорът Педро Алмодовар издава необичайни мемоари

Режисьорът Педро Алмодовар най-сетне написа нещо подобно на мемоари, които почитателите му отдавна очакват. Книгата "The Last Dream" на лауреата на "Оскар " излиза на пазара на 24 септември. Издателят HarperVia я определя като "дебютна колекция разкази". Алмодовар, чиято кариера се развива извън установените граници, има друго определение или по-скоро антиопределение.

"Неведнъж са ме карали да напиша автобиография и винаги отказвам. Предлагаха ми и някой друг да напише биография за мен, но винаги съм чувствал някаква съпротива към идеята за книга, посветена изцяло на мен като личност", казва режисьорът в откъс от книгата си, разпространен в понеделник от HarperVia.

"Никога не съм водил дневник и когато съм опитвал, не съм стигал до втора страница. Затова по някакъв начин тази книга е нещо като парадокс. Най-точно би могла да бъде представена като фрагментарна автобиография, непълна и малко криптирана".

Повече за дебютната книга на Алмодовар

Снимка: Getty Images

От издателство HarperVia съобщиха, че книгата "The Last Dream" включва 12 подбрани лични истории, които, макар и фрагментарни, отразяват "най-интимните обсесии" на автора. Сред тях са разказът "The Last Dream" за смъртта на майката на Алмодовар, история за това как режисьор търси болкоуспокояващи в празничен, неработен уикенд и приказка за разкаял се вампир.

"Тази компилация от разкази предлага рядък поглед към живота на един от най-влиятелните и изтъкнати режисьори, работещи днес. Представя разказ, който е възможно най-близо до автопортрет, разкриващ диво изобретателен и нековенционален творчески ум", каза редакционният директор на HarperVia Хуан Мила в изявление.

Алмодовар (74 г.) е автор на известни филми като "Жени на ръба на нервна криза", "Всичко за майка ми", "Говори с нея" и др. HarperVia е нов импринт на издателство HarperCollins Publishers с фокус върху "изключителни международни гласове", пише БТА.