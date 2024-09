"Времеубежище" на Георги Господинов се бори за Шведската международна литературна награда

Романът "Времеубежище" на Георги Господинов в превод на шведски от Хана Сандборг е сред петте книги, включени в краткия списък на Шведската международна литературна награда, връчвана от Центъра за литература и изкуства в Стокхолм, пише в официалния сайт на наградите.

Мотивите на журито гласят: "Времеубежище" от Георги Господинов в превод на Хана Сандборг разказва за клиника в Швейцария, която предлага на своите пациенти с деменция стаи, които са обзаведени до последния детайл като през изминалите десетилетия. Носталгията действа утешително и с успеха на експеримента дори здрави хора, а накрая и цели държави, започват да искат да се върнат в миналото. Забавният идеен роман на Георги Господинов в отличен костюм на шведски език, дело на Хана Сандборг, е плашещо актуален разказ за тревогите на нашето време, свързани с несигурното бъдеще."

Петима автори и още толкова преводачи са номинирани за Международната награда за литература за 2024 г. Наградата се присъжда ежегодно за изключителна художествена творба в похвален превод на шведски език. Това е уникална литературна награда, която отличава както автори, така и преводачи. Сумата на наградата, която е 150 000 шведски крони (13 200 евро), се разделя поравно между автора и преводача. Печелившият дует ще бъде избран на 24 октомври.

От Центъра за литература и изкуства в Стокхолм обобщават: Годината беше силна за преводното книгоиздаване. Сред многото прекрасни заглавия избрахме пет фантастични книги, които се отличават със своята стилистична яркост и тематична загриженост - казва Атина Фарохзад, председател на журито, цитирана от БТА.

Кои са номинираните

- "Времеубежищe" от Георги Господинов (България), превод Хана Сандборг, Издателство Ersatz

- "Па што ідзеш, воўча?" ("Какво търсиш, вълче?") от Ева Вежнавец (Беларус/Полша), превод: Кристина Бандурина и Микаел Нидал, Издателство Ersatz

- "All Your Scattered Children" ("Всичките ви разпръснати деца") от Беата Умубией Майрес (Руанда/Франция), превод Нилс Вадстрьом, Издателство Ordfront

- "Herscht 07769" от Ласло Краснахоркай (Унгария), превод: Даниел Густафсон, Издателство Norstedts

- "To Be Several" ("Да бъдеш няколко") от Стайнар Опстад (Норвегия), превод: Мари Лундкуист, Издателство Еllerströms.

Георги Господинов за номинацията

Георги Господинов написа по този повод във Facebook: "Има и такива новини. Радвам се да съобщя, че шведският превод на "Времеубежище" е сред петте книги в краткия списък на Шведската международна литературна награда, връчвана от Центъра за литература и изкуства в Стокхолм.

Компанията е сериозна.

Романът излиза 47 години по-късно от предишния български роман в Швеция, а това е първият превод от български на шведски на талантливата Hanna Sandborgh в издателство Ersatz.

От мен толкова, българските автори ще излизат на шведски много по-често оттук нататък, обзалагам се."

"Много благодарна съм за нашата съвместна работа!", написа преводачката в коментарите към постинга на Господинов.

