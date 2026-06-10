"Да бъдем по-добра версия на самите себе си". Трима експерти и една кауза във Филип Морис България

В една компания има екипи, които движат процесите, и други, в които таланти от различни области се обединяват, за да направят така, че добрата работа да бъде разпозната и оценена отвън. Двете задачи не се конкурират, а се допълват - както добрият стил само подчертава реалните действия.

Срещнахме се с Петя Митова, Симеон Попов и Пламен Апостолов - трима ключови експерти във Филип Морис България. Всеки от тях има различна роля в компанията - корпоративни комуникации, изграждане на обществено доверие и стратегическо планиране. Това са различни професионални посоки, които се събират около една обща кауза: да изпълват със съдържание и смисъл Филип Морис България.

Как успяват и в какво влагат уменията си опитните мениджъри? Ето какво ни разказаха те в рубриката "Героите зад бранда".





Честността преди всичко

Петя Митова, мениджър "Корпоративни комуникации" във Филип Морис България, се е посветила на професия, която стои на пресечната точка между думите, обществените нагласи и способността една идея да намери своя точен и убедителен израз.

Това е въпрос на усет и знания, изграждани с поредица от правилни решения. А за Митова най-важно остава едно ценно и много лично усещане - че усилията ѝ застават зад каузи, които могат да променят средата към по-добро.

"Това, което ми дава най-голям смисъл, е мисията на компанията и възможността да говорим за теми, които имат реално значение. И в работата, и като родител вярвам, че най‑важното е да останеш честен в това, което правиш – да казваш истината, да правиш информирани избори и да заставаш зад каузи", споделя тя.

Петя Митова

И дава за конкретен пример кампанията "Без компромиси". В нея Филип Морис България поставя във фокуса един от най-чувствителните обществени въпроси – достъпа на непълнолетни до никотинови и тютюневи изделия.

Подходът е директен и многопластов: разговорът се води с търговци, които носят отговорност за контрола, с родители, които трябва да са информирани, и с млади хора, които трябва да разбират последствията.

„Основното послание е ясно: когато става дума за младите хора, компромиси не трябва да има“, казва Петя.

За нея темата е лична и по още една причина. Като майка на три деца тя я преживява не само в професионалната си роля, но и семейната.

"Затова моментите, в които виждам реалния ефект от кампанията "Без компромиси" – до колко хора е достигнала и как започва разговор по тази тема, са моментите, в които си казвам: "Да, това има смисъл", споделя тя.

Добрата репутация: въпрос на натрупване

Работата на Симеон Попов поставя комуникацията в динамична среда, която изисква постоянна адаптация. Като мениджър "Връзки с обществеността" той се движи между институции, партньори и различни обществени групи – а това означава способност за прецизна реакция във всеки отделен разговор.

„Репутацията на една компания се гради с качествен продукт и грижа за пълнолетните потребители, със смислени инициативи, които имат добавена стойност, както и с постоянно и устойчиво развитие на служителите“, казва Попов. “Това е нелека задача в съвремието, в което и технологиите, и политиката ежеседмично ни изправят пред нови предизвикателства."

Работата му често минава през чувствителни обществени теми, където всяко решение има значение. Правилният ход, посочва мениджърът, е “този, при който спазваш законите и правилата”.

Симеон Попов

“Нашият стремеж е чрез инициативи като “Без компромиси” да надградим това и да насочим вниманието към проблема с нереглемантирания достъп на непълнолетни до тютюневи и никотинови изделия - нещо напълно неприемливо за нас, а и за всеки съвестен и отговорен гражданин”, допълва той.

Но не е само тази кауза. Сред моментите, които напоследък са му дали най-силно усещане за смисъл, Попов посочва срещата със студенти от НАТФИЗ, работили по новите видеа за кампанията "ПромениКартинката", посветена на проблема с неправилното изхвърляне на фасове.

„Тогава особено много оцених работата си. Заедно избирахме сценариите, които студентите създадоха за новите видеа, и беше много интересно да видя как младите хора мислят и говорят по подобни обществени теми“, разказва той.

Планирай умно и бъди по-добра версия на себе си

Работата на Пламен Апостолов, мениджър "Планиране на търговската стратегия", е директно свързана с пазара. Той трябва да планира и координира стратегията зад ключови инициативи на компанията.

“Непрекъснато събирам сигнали от пазара, слушам екипите и анализирам как малките промени днес могат да повлияят на големите резултати утре“, казва той. За целта разчита на умението да предвижда сценарии и да реагира още преди предизвикателствата да се появят.

И най-важното - опира се на подкрепата на екипа си.

За Апостолов колективното мислене дава най-точните резултати – защото всяка гледна точка добавя нов ъгъл.

Що се отнася до каузата “Без компромиси”, тя става лична за него, когато вижда колко силно зависи бъдещето от нашите ежедневни решения като общество.

Пламен Апостолов

“Когато осъзнаеш, че една проверка за възраст, отнемаща секунди и водеща до отказ за продажба, може реално да предпази непълнолетен и да промени съдби, тогава вече не мислиш за политика или кампания, а за човешка отговорност. За мен това е обещание към обществото и интегрална част на бъдещето без дим, което искаме да изградим”, казва Пламен.

Така идва темата и за Филип Морис България като работно място. Място, на което е открил смисъла за самия себе си и което препоръчва.

“Защото тук работиш за кауза, която има значение, и компания, която преосмисля бъдещето на цялата индустрия. Реализира се чрез работа в екип, който те издига, подкрепя и те кара да искаш да бъдеш по‑добра версия на себе си ежедневно", споделя той.

Какво още ни казаха тримата експерти на Филип Морис България? Вижте във видео интервюто.