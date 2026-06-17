Търговия и кауза: Как екипът на Филип Морис България променя бъдещето

Когато чуем думата "търговия", често мислим за цифри, графики и пазарни дялове. Но в основата ѝ стои нещо много по-човешко - способността да изграждаш отношения, да печелиш доверие и да намираш общ език с различни хора. Добрият търговец умее да вниква в потребностите на отсрещния и успява да му предложи по-добра алтернатива.

Подобна е нагласата и на трима професионалисти от търговския екип на Филип Морис България. Срещнахме се с Антон Тодоров, Иво Братованов и Мартин Стайков. За тях търговският успех има и обществено измерение - колкото повече пълнолетни пушачи изберат бездимна алтернатива, толкова по-добро може да бъде бъдещето. Ето какво ни разказаха тримата в рубриката "Героите зад бранда".

Едно от най-силните "търговски училища"

Антон Тодоров, ръководител "Търговски инициативи" във Филип Морис България, обича да казва, че единствената търговска стратегия, която потребителите виждат, е реалното изпълнение на пазара.

“Моята работа е да подсигурим, че всички кампании, облечени в стройна стратегия, се изпълняват по отличен начин и ги превеждаме на достъпен за клиентите език."

Според Тодоров търговската сила на една компания зависи преди всичко от хората, техните умения, знания и желание да се развиват, но и от средата, която им позволява да растат. Именно това открива във Филип Морис България - възможността да се развиваш като част от едно от най-силните "търговски училища", докато едновременно работиш за кауза, която има значение.

"Това, което най-силно ни отличава, е мисията за бъдеще без дим - кауза, с която всеки търговец живее ежедневно на терен", споделя той.

Антон Тодоров

Най-силно усещане за смисъл изпитва, когато още един пълнолетен пушач избере по-добра бездимна алтернатива. "Това е крачка напред към едно бездимно бъдеще и потенциално по-добър живот за милиони пълнолетни пушачи. Ето затова работата си струва", казва Тодоров.

А по отношение на лидерството е убеден, че "да си добър лидер днес, не значи, че ще си добър лидер утре". Ето защо е така важно да продължаваш да се развиваш и учиш, както и да предаваш тази нагласа на хората около себе си, обобщава той.

Истинските резултати се градят с доверие

Задачата на Мартин Стайков, супървайзър продажби, е да развива едновременно хора и резултати.

“Водя търговски екип, който изгражда силни партньорства с нашите търговски партньори и представя иновативните ни продукти на пазара", разказва той. В тази роля най-ценният урок, който е усвоил, е умението да разбира хората. Защото “истинските резултати идват от доверие и добри отношения”.

Мартин Стайков

Най-важната част от професията му често остава скрита зад крайния резултат. Видими са цифрите, но зад тях стоят анализ, подготовка и десетки решения, взети всеки ден.

Откъде Стайков черпи удовлетворение? Основно, когато вижда развитието на хората около себе си. "Всеки път, когато видя как някой от екипа ми се развива и постига резултати, знам, че усилията си струват", казва той.

С оглед на работата и натрупания опит, също е изградил своя собствена характеристика на това що е добър търговец - човек, който "не просто продава - той разбира търговския партньор и намира решение, което наистина има стойност за него".

Силата на екипа

Ако трябва да даде съвет на човек, който тепърва влиза в търговията, Иво Братованов, регионален търговски представител за София,той го формулира в три думи: "Бъди адаптивен, любопитен и последователен". И допълва, че "успехът идва не само от добрата стратегия, а от отношението към хората, от умението да слушаш и да разбираш нуждите им". Неща, залегнали в неговите собствени задължения.

"Работата ми е да развивам търговския потенциал на региона и хората в него. Всеки ден вземам решения, които движат бизнеса напред - от стратегическо планиране на изпълнението до ежедневна работа на терен с екипа и партньорите ни", разказва той.

Най-важната част от ролята му - по негови собствени думи - е да създаде среда, в която хората могат да успяват и да се развиват.

Иво Братованов

Какво Иво цени най-много в колегите си? Енергията, човешкия подход и готовността да търсят решения заедно. "Когато колегите ти са готови да подадат ръка, да обменят идеи и да мислят заедно в една посока - тогава работата наистина има смисъл", споделя Братованов. Именно хората са и причината най-често да си казва, че усилията си струват. "Казах си го наскоро, когато видях реален резултат от нашите усилия - силно изпълнение на приоритетите в региона и екип, който стои зад успеха с увереност.”

Нo именно моментите, в които вижда ангажираността на екипа и увереността в работата им, го карат да се усмихва.

“Това, че не сме сами в предизвикателствата и че заедно постигаме истинска промяна в тютюневата индустрия, е изключително мотивиращо.”

Какво още ни разказаха Антон Тодоров, Иво Братованов и Мартин Стайков за лидерството, работата на терен и смисъла, който откриват в професията си? Вижте в пълното видео интервю.