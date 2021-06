Подкрепете Бургас за новите европейски награди BAUHAUS 2021

Ако имате регистрация за електронния бюлетин на новата инициатива на Европейската комисия – Нов европейски Баухаус /New European Bauhaus/, значи сте сред хората, които биха могли да гласуват за двете концепции и по този начин да спечелят награда Баухаус /Bauhaus 2021/ за Бургас.

Тази творческа инициатива има за цел да разчупи границите между науката и технологиите, изкуството, културата и социалното приобщаване, да намери решения, които да трансформират нашите жилищни места и да ги направят по-красиви, устойчиви и приобщаващи.

Наградите признават и отбелязват съществуващите постижения и подпомагат младото поколение за по-нататъшно развитие на нововъзникващи концепции и идеи. Те популяризират примери и концепции, които илюстрират колко красиви, устойчиви, приобщаващи места вече съществуват на нашите територии, нашите общности и в нашите практики, проправяйки пътя към бъдещето.

Ще има награди в 10 различни категории. Във всяка от категориите има две паралелни направления на състезанието:

• Нови европейски награди Bauhaus за съществуващи завършени примери / проекти;

• Нова европейска изгряваща звезда на Баухаус за концепции или идеи, представени от млади таланти на възраст до 30 години.

Как се гласува?

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/votes

Изберете предпочитаното от вас участие в поне 3 или повече категории на Новите европейски награди и поне 3 или повече категории на Новите европейски изгряващи звезди. Ако не изберете поне 3 категории, няма да можете да продължите с гласуването си.

Бургас участва в направление „Нови европейски награди Bauhaus за съществуващи завършени примери / проекти“ / New European Bauhaus Awards /, в следните категории:

Категория 5 „Preserved and transformed cultural heritage“ (“Запазено и преобразено културно наследство”), с концепцията „The island – peace of culture’action“, както и в Категория 7 „Regenerated urban and rural spaces“, с концепцията “Regenerated urban spaces in Burgas”

Краен срок за гласуване: 18 юни 2021 г. 23:59:59