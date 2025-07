След като съпругът й намигна на Кейт: Бриджит Макрон се сърди (ВИДЕО)

Продължаава отзвукът от визитата на френския президент Еманюел Макрон във Великобритания и на дневен ред не са едни от най-сериозните теми от посещението. След като по време на държавния банкет в замъка Уиндзор Макрон намигна на Кейт Мидълтън - изглежда съпругата му Бриджит се сърди. До този извод стигаме след като жена му на няколко пъти отказа да го хване за ръка в Обединеното кралство. Първата дама на Франция започна посещението си в Обединеното кралство, като отказа ръката на Еманюел, който искаше да й помогне, докато слизаше от самолета, а по-късно тя се дръпна, когато Макрон се опита да я хване за ръката по време на срещата им с крал Чарлз III, отбелязва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата X.

"Какво има в съпруга й, което й лази по нервите?", се пита медията. ОЩЕ: Макрон намигна на Кейт Мидълтън и това вече е най-обсъжданата тема във Великобритания

💍 Brigitte Macron is back in the spotlight. When will she finally take her husband's hand?



The First Lady of France kicked off her UK visit by refusing Emmanuel’s helping hand while stepping off the plane. ✈️❌🤝



Later, she pulled away when Macron tried to hold her hand during… https://t.co/rGbXE7bWrv pic.twitter.com/pP6OTYJHU4