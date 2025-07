Голяма помощ за Киев догодина - сигнал от САЩ. Русия уби украинци с 600 дрона и ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

Комисията по въоръжените сили в Сената на САЩ - горната камара на американския Конгрес - одобри помощ в размер на 500 млн. долара за Украйна като част от Закона за националната отбрана за 2026 г. (NDAA). NDAA е ежегоден закон, с който се одобряват финансирането и плановете на американската армия за следващата финансова година. В този за 2026 г. са предвидени общо 925 млрд. долара за национална отбрана.

Комисията одобри законопроекта с 26 на 1 гласа. Законодателството включва разпоредба за удължаване на срока на действие на Инициативата за подпомагане на сигурността в Украйна (USAI) до 2028 г., като разрешеното ѝ финансиране се увеличава на 500 млн. долара. За справка - през настоящата година числото е 300 млн. долара. Законопроектът все още трябва да премине през пълния законодателен процес, включително обсъждане и одобрение от двете камари на Конгреса, предава Reuters.

Още: "Само 25%": САЩ наистина имат проблем с най-важните оръжия за защитата на Украйна

Още оръжия за Украйна от САЩ

От встъпването си в длъжност през януари президентът на САЩ Доналд Тръмп не е одобрявал нова военна помощ за Украйна. Доставките на американско оръжие, които продължават да постъпват в страната, бяха разрешени от предшественика му Джо Байдън.

Сега обаче, изглежда, ще настъпи промяна. В американските медии се заговори как републиканецът за първи път може да използва т.нар. опция на президентското правомощие - тоест изтегляне на оръжия директно от запасите на Пентагона и изпращането му в Украйна. Все още няма нищо официализирано, но поне е ясно, че Вашингтон е възобновил временно спрянята военна помощ за Киев. Това потвърди и украинският президент.

Още: Зеленски потвърди: САЩ възобновиха военните доставки за Украйна

Междувременно Politico цитира два свои източника, според които Тръмп готви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност стотици милиони долари. Важното тук е, че парите ще дойдат от фонда, одобрен от Конгреса миналата година - по времето на президента Джо Байдън, който позволява на Министерството на отбраната да изважда оръжия от военните запаси на САЩ за Украйна. По това президентско разрешение все още Щатите разполагат с около 3,8 млрд. долара.

Според украинския бивш министър на стратегическите индустрии Олександър Камишин, който сега е съветник на Володимир Зеленски, Украйна и САЩ ще произвеждат съвместно барут. Сделката, подписана между „Укроборонпром“ и американска компания, включва производство на американска земя. По време на Конференцията за възстановяване на Украйна в Рим тази седмица бяха подписани най-малко пет споразумения в областта на отбранителната промишленост, като някои от тях остават засекретени.

Ukraine and the US will jointly produce gunpowder, according to Strategic Industries Minister Kamyshin. The deal, signed between Ukroboronprom and a US company, involves production on American soil. At least five defense industry agreements were signed during the Ukraine Recovery… pic.twitter.com/kvYrzFB2S7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2025

Още: Украински дронове не пощадиха 4 военни завода в Тула, пожар и във фабрика за снаряди (ВИДЕО)

Киев ще разчита и на нестандартен съюзник за военна помощ. Става въпрос за Гана - африканската страна е готова да финансира производството на дронове. "А ние сме готови да помогнем на нашите партньори да гарантират сигурността на своите граници", каза Зеленски. По време на разговор с президента на Гана Джон Драмани Махама украинският лидер обсъди възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, по-специално в областта на селското стопанство, и създаването на логистичен център за храни в африканската държава. Лидерите се договориха и за среща на министерско равнище, а в близко бъдеще украинска делегация ще пътува до Гана.

The African country of Ghana is ready to finance our UAV production, and we are ready to help our partners ensure the security of their borders, said Zelensky.



During a conversation with President John Dramani Mahama, Zelensky discussed opportunities for deepening cooperation,… pic.twitter.com/TIC8Ah4Us0 — NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2025

Русия и мирът: мисия невъзможна. Нови атаки убиват украинци

Същевременно руският външен министър Сергей Лавров изнесе странни детайли от срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Куала Лумпур - столицата на Малайзия. Двамата говориха на четири очи там преди два дни, а на 11 юли ръководителят на руското МВнР каза, че е предал на американския топ дипломат "малък откъс от цитати на Зеленски, (украинския премиер - бел. ред.) Шмигал, (ръководителя на президентската канцелария) Ермак, (съветника) Подоляк, където директно се казва, че е необходимо "да се унищожат руснаците", юридически, а още по-добре - физически". Остава въпросът какво трябва да направят САЩ с този списък, който изглежда абсурден на фона на бруталните убийства на цивилни украинци от режима на диктатора Владимир Путин всеки ден и всяка нощ.

Lavrov says he handed Rubio a list of quotes from Zelensky, Shmyhal, Yermak, and Podolyak calling to “destroy Russians”—legally or even physically.



After launching a full-scale war and terrorizing Ukraine for over three years, did he think Ukraine would just sit and watch? pic.twitter.com/7ne02WnLE3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2025

Още: Лавров предал на Рубио нечувани досега идеи за Украйна, дронове атакуваха Москва (ВИДЕО)

Такива случаи имаше и в нощта на 11 срещу 12 юли. В град Чернивци в едноименната област, по време на руска атака, двама души са били убити от падащи отломки, съобщи ръководителят на областната администрация Руслан Запаранюк. "На разсъмване руснаците атакуваха нашия регион с 4 безпилотни летателни апарата “Шахед" и 1 ракета. За съжаление, от падащи отломки от вражески обекти в Чернивци загинаха двама души - 26-годишно момиче и 43-годишен мъж. Изказвам най-дълбоки съболезнования на техните семейства и приятели...", отбеляза официалният представител.

По думите му - още четирима души са тежко ранени и лекарите се борят за живота им. "Една жена е в много тежко състояние. Десет души са получили леки наранявания. Те получиха медицинска помощ на място", подчерта Запаранюк.

Вследствие на руската атака са повредени няколко жилищни сгради, магазини, административни сгради и автомобили. "Има последствия на територията на Сторожинецката община. В резултат на унищожаването на вражеския дрон са повредени жилищна сграда и автомобил. Там няма жертви и пострадали", добави той.

Още: "Нещо ще се случи": Тръмп след руския удар по родилен дом в Харков (ВИДЕО)

Атака с дронове в западния град Лвов е нанесла щети на детска градина и други сгради, съобщават местните власти. По време на нощен удар са избухнали експлозии в няколко района на града. По предварителни данни - няма жертви, повечето жители на града са в убежища, а няколко души са получили помощ на място, съобщи кметът Андрий Садовий. Има обаче поне шестима пострадали, включително 11-годишно дете, което е хоспитализирано. Още едно дете е част от петима души, получили медицинска помощ на място.

Пожар е избухнал в нежилищна сграда. Нанесени са щети на няколко сгради, сред които жилищни и детска градина. Счупени са прозорците на много сгради, а десетки автомобили са повредени. Електрическият транспорт е бил прекъснат поради повредена контактна мрежа.

Двама души са ранени при нападение в Харков, съобщават местните власти. Мъжете, на 55 и 33 години, са настанени в болница. По предварителна информация - руските въоръжени сили са нанесли 10 удара по втория по големина украински град сутринта на 12 юли, използвайки две управляеми авиационни бомби (КАБ) и осем бойни дрона. "Основният удар беше нанесен по предприятие, което не работи от няколко години. Регистрирано е, че са се запалили няколко складови сгради. Известно е също, че един от "Щахед"-ите е ударил обект от критичната инфраструктура", пише кметът на града Игор Терехов. Счупени са прозорци на няколко жилищни сгради, повредени са автомобили и електрическите мрежи на града, допълва той.

Още: Украйна удари важен руски газопровод в Сибир

Снощи руснаците са атакували с цели 623 дрона и ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. От тях са свалени или напълно обезвредени 602 въздушни цели, което означава, че при такъв масиран удар само 21 дрона и ракети са успели да "пробият" през противовъздушната отбрана.

Дроновете в нападението са били 597 - "Шахед" и различни примамки за претоварване на ПВО системите. Ракетите са били 26 - всички са от крилатите X-101. Към 10:00 ч. противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 344 вражески въздушни цели - 319 дрона и 25 ракети. Отделно, 258 безпилотни апарата са обезвредени с електронно заглушаване, гласи статистиката на украинските ВВС.

Междувременно говорители, благоприятстващи наративите на Кремъл - като унгарския министър-председател Виктор Орбан - продължават активно да говорят как Украйна няма шанс. "Украйна е загубила войната - както и Европа", но никой няма смелостта да го признае, заяви Орбан. Той настоя, че победата на бойното поле е невъзможна, и призова за прекратяване на огъня и дипломация.

Hungarian PM Viktor Orbán declared, “Ukraine has lost the war—and so has Europe,” claiming no one has the courage to admit it. He insisted victory on the battlefield is impossible and called for a ceasefire and diplomacy. pic.twitter.com/KpDUVdHKl7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 11 юли е имало 186 бойни сблъсъка, което е с 28 по-малко от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 135 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 24 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5535 изстреляни снаряда, като тук на дневна база особена промяна няма. Руската армия е използвала 3390 FPV дрона "камикадзе", което е с около 400 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Още: Брутален пик на руските военни жертви в Украйна. Пропагандата на Путин плаши САЩ с ядрено оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО)

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 63 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са блокирани още 15 атаки. Иначе на второ място по най-голям брой сражения е Лиманското направление с 34 нападения на силите на Путин. В Курска и Сумска област са станали 17 сблъсъка, а в Торецкото - 11. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения през последното денонощие, твърди украинската армия.

За Лиманското направление руски блогъри твърдят, че украинските сили наскоро са напреднали в централната част на Ридкодуб (северно от Лиман). Геолокализирани кадри пък показват части на руския 1428-ми мотострелкови полк, действащи в западната и централната част на Зелена Долина, т.е. пак северно от Лиман. Това означава, че наскоро те са превзели селището - това съобщи и руското военно министерство.

Още: Русия иска забрана на западни оръжия в Украйна, но колко всъщност Путин взема от Северна Корея?

В Купянското направление има потвърден украински напредък източно от Кондрашовка. Това означава, че Въоръжените сили на Украйна отблъскват частично руските сили, атакуващи по северния фланг на град Купянск. Геолокализирани кадри, публикувани на 11 юли, обаче показват, че руснаците наскоро са напреднали източно от Петропавловка, т.е. източно от Купянск. Именно това са двата фланга, които застрашават града, като най-близките точки на руснаците са от север - Голубовка и Радковка.

RU 2nd Motor Rifle Batl of 27th MRB attacks UA positions with mortar shelling and FPV drones. @GeoConfirmed @UAControlMap

49.775806, 37.605944 :24

49.760222, 37.574306 :27

49.777935, 37.578392 :31

49.766951, 37.581069 1:10

Kindrashivka, Kharkiv

Source: https://t.co/qnmWToSqRO pic.twitter.com/f5nniOLlEe — Zoam (@ZoamSc2) July 10, 2025

И в Торецкото направление руснаците продължават да са активни. Публикувани на 11 юли геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са напреднали североизточно от Коптиево. Става въпрос за района, намиращ се западно от Торецк.

В западната част на Запорожка област също има отчетен руски успех - в южната част на Плавно, западно от град Орехов и от село Каменско. От този сектор на фронта се появи видео, показващо как украински самолет МиГ-29 унищожава руски преход във временно окупираната територия в Запорожка област с два удара с прецизно насочвани бомби.

A Ukrainian MiG-29 jet destroyed a Russian crossing on temporarily occupied territory in Zaporizhzhia region with two strikes using precision-guided bombs. pic.twitter.com/Yz7PKUdpkM — WarTranslated (@wartranslated) July 11, 2025

Още: Страх от нова "Паяжина": Службите проверяват камиони за дронове в Москва, Русия порази Одеса (ВИДЕО)

В Сумска област руснаците са влезли в северната част на село Миропиля, североизточно от град Суми - това е потвърдено от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - на база на геолокализирани кадри.

Междувременно институтът е засякъл геолокализация, която потвърджава украинско връщане на определени позиции в Новопавловското направление - в западната част на Новосергеевка. Това е точно на границата на Донецка с Днепропетровска област на Украйна - там руснаците напират да нахлуят в региона на Днепропетровск, но подобен ход е само с пропагандни цели, не със стратегически - поне засега.

Още: Американски генерал: НАТО се нуждае от повече ракети с голям обсег, за да възпира Русия

За този сектор от фронта руският военнопропаганден канал "Два майора" пише, че северозападно от Поддубно, т.е. южно от Новопавловка, която е в Днепропетровска област, руснаците "продължават настъплението си в посока Александроград с цел да пробият отбраната на противника и да затруднят маневрите му". Украинците продължават да бъдат "изтласквани" от изток на запад в посока Воскресенка, твърди каналът. Щурмовите отряди на руските въоръжени сили пък разширили зоната на проникване в един от горските пояси югозападно от Волно поле. "Има успехи по посока на Малиновка", хвали се "Два майора".

"Наистина се смея на експертите, които говорят за някакъв руски план да навлязат в дълбочината на Днепропетровска област на 10 км (...) Повече от три години пълномащабна война, а хората все още вярват в някакви планове... Няма никакви планове", пише украинският оператор на дронове Станислав Бунятов от батальона "Айдар".

Още: 15% под световните цени: Европейската комисия предлага таван на цените на руския петрол

Междувременно руското министерство на отбраната съобщава, че през изминалата нощ ПВО е "прехванала и унищожила" 33 украински дрона. 16 над Брянска област, 5 над Черно море, 4 над незаконно анексирания полуостров Крим, 3 над Ростовска област, 2 над Курска област, по 1 над Воронежка област, Краснодарския край и Азовско море.