ЕК предложи ценовият таван на газа да е 275 евро

Нидерландската газова борса TTF е най-често използваният референтен показател за цените на синьото гориво в ЕС. При последния извънреден регламент, приет от евролидерите, те се съгласиха за потенциален „временен и динамичен“ таван на цената, както и за намаляване на нестабилността на пазарите на енергийни деривати и разработване на допълнителен бенчмарк за газ вместо холандския TTF.

Today, we propose to put a ceiling on the TTF gas price to protect our people and businesses from extreme price hikes.



The new mechanism aims to reduce the volatility on European gas markets while safeguarding the security of gas supply.



More about the new EU instrument ↓