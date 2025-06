Протест срещу туризма: Пръскат летовниците с водни пистолети (ВИДЕО)

Протести се проведоха в Испания, Италия и Португалия с искане за ограничаване на масовия туризъм, съобщава британския новинарски канал Sky News. Организаторите от Барселона дори призоваха демонстрантите да носят водни пистолети, за да пръскат по летовниците. Кампаниите в трите страни твърдят, че прекомерните нива на туризъм принуждават местните жители да напускат достъпни жилища, повишавайки разходите за живот и правят градските центрове неизползваеми.

Последният от нарастващия брой протести през последните години, демонстрациите срещу масовия туризъм бяха планирани в Барселона, както и в седем други испански града, включително Гранада, Палма и Ибиса. Протести имаше и в португалската столица Лисабон, както и в италианските горещи точки Венеция, Генуа, Палермо, Милано и Неапол, според съобщения, публикувани от няколко от организаторските групи. ОЩЕ: Български курорт се класира в Топ 100 на най-добрите плажове в света

