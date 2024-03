"Газпром" заведе иск срещу полски компании за почти милиард долара

Според документите, сред въпросните фирми са полските Europol Gaz и Orlen.

Причините за исковете за обезщетение не бяха оповестени. "Газпром" наскоро участва в съдебни дела с други централноевропейски енергийни компании, тъй като и двете страни заведоха искове за пропуснати приходи или плащания.

Полша прекрати вноса на руски газ

През 2022 г. Полша прекрати споразумението си с Русия за получаване на руски газ през газопровода Ямал, след като Варшава отхвърли искането да плаща за горивото в рубли, а Москва отговори с прекъсване на доставките. След това Europol Gaz започна да търси компенсация както за приходите, които ще загуби, така и за липсата на пренос на газ през Полша.

Арбитражният съд на Санкт Петербург насрочи заседание за 10 април по искането на "Газпром", като документите показват, че "Газпром" търси обезщетение от 710 милиона долара и 886,4 милиона злоти (224,70 милиона долара) от Europol GAZ, Orlen, Ernst and Young Global Ltd и "Earnst and Young sp z oo Corporate Finance Sp. k".

През ноември 2023 г. същият съд каза, че полската Europol Gaz ще трябва да плати глоба от около 1,57 млрд. долара, ако продължи да води дело за 6 млрд. злоти (около 1,51 млрд. долара) срещу "Газпром" в Швеция.

Europol Gaz на свой ред иска обезщетение в съда от "Газпром" за пропуснати приходи и липса на пренос на газ през полска територия от 2023 до 2045 г.

Полската държавна рафинерия Orlen пое полския участък от тръбопровода Ямал през миналия октомври. Това означаваше, че "Газпром" вече няма да има дял в Europol Gaz, който притежава полската част от газопровода Ямал. Преди това Orlen и Gazprom имаха 48-процентни дялове в Europol Gaz.