Хакнаха иранската телевизия с лозунги против режима, Путин пак предлага решение на кризата (ВИДЕО)

Сателитният сигнал за държавния телевизионен канал на Иран беше хакнат. Така по всички канали днес се излъчваха послания и видеоклипове, които призовават за свобода и революция срещу режима в Иран.

Същевременно се съобщава за нова иранска атака. Този път обаче, информацията е за по-малко от пет ракети, изстреляни по израелска територия. Според анализатори, намаляващият брой атаки от страна на Техеран не е изненадващ, след като Тел Авив удари огромен брой пускови установки и други военни обекти през изминалите пет дни.

Изявление по повод случващото се в Близкия изток направи и руският президент Владимир Путин. Той обяви, че подземните съоръжения в Иран съществуват и не са били засегнати от атаките. Не е ясно, обаче, доколко тази информация е достоверна, тъй като дори от Международната агенция за атомна енергия излязоха с официална позиция, че израелските удари в обекта в Натанз е засегнал и подземната структура.

Путин уточни, че е в пряк контакт както с американския президент Доналд Тръмп, така и с израелския премиер Бенямин Нетаняху относно събитията в Близкия изток. Москва със сигурност държи и непрестанна връзка с Техеран, след като през последните години се сближиха изключително много, а Иран даде хиляди дронове „Шахед“ за агресията срещу Украйна.

Путин обясни, че над 200 руски експерти в момента помагат за изграждането на още два ядрени реактора в Иран. "Русия се договори с Израел да гарантира тяхната сигурност. Москва вижда, че обществото в Иран се консолидира около политическото ръководство на страната. Би било правилно всички участници в конфликта между Иран и Израел да постигнат споразумение, което отчита интересите на всички страни. Споразумението трябва да вземе предвид правото на Иран на мирна ядрена енергия и правото на Израел на безусловна сигурност. Такова решение може да бъде намерено“, обяви Путин. Той уточни, че е предложил „възможен изход от ситуацията“ около Иран, но решението зависи от Техеран и Тел Авив.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп заяви, че към момента все още не е взел окончателно решение относно потенциалното участие на САЩ в конфликта между Израел и Иран, добавяйки, че скоро ще свика екипа си в Ситуационната зала с висши служители, за да обсъдят вариантите. „Имам идеи какво да направя, но не съм взел окончателно решение – обичам да взема окончателното решение секунда преди да е необходимо, защото нещата се променят. Искам да кажа, особено с войната, нещата там се променят бързо. Може да се премине от едната крайност в другата“, каза той пред Кейтлан Колинс от CNN в Овалния кабинет.

Тръмп разкри част от разсъжденията си относно идеята за потенциално използване на американски военни средства за удари по ирански ядрени съоръжения. „Започна още първата нощ“, каза той, визирайки бомбардировките на ядрени обекти и военни служители в Иран от Израел, които започнаха миналата седмица. „Първата нощ беше опустошителна и наистина разби едната страна, както знаете, опустошителна. Опустошителна вечер, ден и горе-долу така се развиха нещата. След малко имам среща във Военната стая, Ситуационната стая, както някои хора я наричат. Така че ще се срещнем, ще видим. В разгара на това сме“, обясни той.

На въпрос какво ще се случи, ако иранският режим падне, Тръмп отговори: „Имам план за всичко, но ще видим какво ще се случи. Има още път да извървим“, повтори, че Иран „трябваше“ да сключи ядрена сделка. Тръмп отново намекна, че Иран иска да се срещне и „да дойде в Белия дом“, нещо, което иранските представители категорично оспориха. По-късно президентът добави, че не е „затворил вратата за среща с тях“.

По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че според него Иран е „на няколко седмици“ от това да притежава ядрено оръжие, като изложи сценарий за Страшния съд, ако това се случи. „Казвам от 20 години, може би и повече, че Иран не може да има ядрено оръжие. Казвам го отдавна и мисля, че бяха на няколко седмици от това да имат такова“, каза той.

„Иран не може да има ядрено оръжие, това би довело до твърде много опустошения. И те биха го използвали“, добави той. „Знаете ли, аз вярвам, че биха го използвали. Други няма да го използват, но аз вярвам, че биха го използвали. Така че това е. Много е просто“, обясни той.

Коментарите идват на фона на противоречиви сигнали от страна на администрацията относно разузнавателните данни, които тя има относно ядрения напредък на Иран. На въпрос на репортер по-рано в Белия дом, който попита дали Тръмп има някаква информация, че Иран планира да разработи и използва подобно оръжие, президентът отговори: „Имам много информация, но със сигурност няма да ви я кажа.“

Попитан какво ще каже на върховния духовен водач Али Хаменей, който вече обяви, че Иран няма да се предаде, Тръмп заяви: „Желая му късмет“.

