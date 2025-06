След сблъсъка край ОАЕ: Танкер от руския сенчест флот заплашва с екокатастрофа Оманския залив (ВИДЕО)

Петролен разлив от руския сенчест флот застрашава екосистемата на Оманския залив, обявиха от Грийнпийс. Представители на организацията са разказали пред Телеграм канала ASTRA за риска от мащабна екологична катастрофа, след като два петролни танкера се сблъскаха в Оманския залив, между Иран и ОАЕ. Сателитите регистрираха петролно петно, което обхваща площ от около 1500 хектара.

Единият от участниците в инцидента е танкерът Adalynn, който е свързан с руския „сенчест флот“ - стари плавателни съдове, използвани за заобикаляне на санкциите върху доставките на петрол. Другият танкер е бил управляван от български капитан. Според „Грийнпийс“ корабът може да е превозвал до 70 000 тона суров петрол, въпреки официалните твърдения, че е плавал празен. В рамките на 24 часа петното се е увеличило почти четири пъти.

Припомняме, че танкерът FRONT EAGLE, който се сблъска с друг плавателен съд около 15 минути след полунощ, на разстояние приблизително 24 морски мили от Фуджейра, край бреговете на Обединените арабски емирства, е бил управляван от български капитан. След удара на борда е възникнал пожар, който е бил своевременно потушен. Няма пострадали моряци, а в района няма установено замърсяване, информират от компанията.

Оттам уточняват, че предстои пълно разследване на инцидента, като подчертават, че той представлява навигационен случай и не е свързан с текущите конфликти в региона. Корабът е поел курс към близко пристанище, а в разпространената първоначална информация се изтъква адекватната и професионална реакция на българския капитан и неговия екип при справянето със ситуацията.

Система за електронно заглушаване, вероятно използвана от Иран, може да е довела до катастрофа между два петролни танкера в близост до Ормузкия проток - защото заглушаването е нарушило работата на системите за навигация на корабите, предаде по-рано днес Reuters.

💥💥Oil Tanker Adalynn Engulfed in Flames After Collision



A massive oil tanker, Adalynn, caught fire after colliding with the Front Eagle in the Gulf of Oman — right next to the world's busiest oil artery.



The Front Eagle was transporting 2 million barrels of Iraqi crude to… pic.twitter.com/HHy8kXeEqP