Израел отговори на Иран, порази военни обекти (ВИДЕО и СНИМКИ)

Израел нанесе тази вечер нова серия от удари по пускови установки и складове за ракети "земя-земя" в Западен Иран, заяви говорителят на израелските въоръжени сили Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес. "Самолети на военновъздушните сили прелитат над пускови установки и складове с ракети "земя-земя" и "поразяват тези, които се опитват да се върнат на тези места, за да извозят оттам боеприпаси от поразените по-рано обекти", поясни говорителят.

При израелски удар бяха поразени сгради, намиращи се близо до централата на полицията в Техеран, при което бяха ранени няколко полицаи, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

IDF:



60 Air Force fighter jets, under precise intelligence guidance from the Intelligence Branch, have in recent hours completed a wave of attacks on more than 20 military targets in Tehran. pic.twitter.com/a0VZEpWjHw — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

От израелската армия уточниха, че са използвали 60 изтребителя на военновъздушните сили. "Под прецизното ръководство от Разузнавателния отдел, през последните часове изтребителите завършиха вълна от атаки срещу повече от 20 военни цели в Техеран", съобщиха от ЦАХАЛ.

По-рано бе съобщено, че израелски самолети са унищожили пет ирански хеликоптера AH-1 във военновъздушната база Керманшах. Атаката е извършена рано тази сутрин.

BREAKING: Israeli jets bombed five Iranian AH-1 helicopters at Kermanshah Air Base this morning. pic.twitter.com/7OQArp9AIi — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

Около 25 изтребителя пък удариха над 40 компонента на ракетна инфраструктура, насочени към Израел тази сутрин. При атаката са унищожени и складове за ракети, както и военни оперативни лица на иранския режим. Заредена и готова за изстрелване ракетна установка "Емад" също е ударена през нощта.

🎯 Approx. 25 fighter jets struck over 40 missile infrastructure components directed toward Israel this morning, including missile storage sites and military operatives of the Iranian Regime.



A loaded and ready-to-launch "Emad" missile launcher was also struck overnight. pic.twitter.com/8oHQYCW2A1 — Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2025

Същевременно на сателитни снимки, разпространени от телеграм канали, се вижда унищожен самолет KC-707 на иранските военновъздушни сили. Той е бил дислоциран на летище Машхад и е унищожен от израелските сили. Друг самолет - Боинг 747, не е засегнат.

Satellite image shows an Iranian Air Force KC-707 destroyed at Mashhad Airport. 747 wasn’t hit.



Source: detresfa_ pic.twitter.com/6tjYU8WVqX — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

В отговор на иранска атака

Иран изстреля хиперзвукови ракети при нова вълна от атаки срещу Израел, на шестия ден от конфликта между двете страни, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес. Хиперзвуковите ракети "Фатах" "успешно пробиха отбраната на израелския режим", посочи държавната телевизия. Израелската армия заяви тази вечер, че е засякла нови изстрелвания на ракети от Иран срещу Израел и призова хората в Централен Израел да се укрият в бомбоубежищата, пише БТА.

Също тази вечер Техеран призова жителите на израелския град Хайфа да се евакуират, съобщи иранската държавна телевизия. Началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили Абдолрахим Мусави призова вчера жителите на Хайфа и Тел Авив да се евакуират с оглед на предстоящи "наказателни" операции. Засега обаче няма данни да са уцелили нещо значимо.

Иран вероятно изстреля балистична ракета със среден обсег Хорамшахр-4, наричана също Хейбар, към Израел тази вечер, съобщи Clash Report в социалната мрежа Х. Изглежда е изстреляна само 1 ракета. Тя може да поразява цели на разстояние до 2000 км и да носи бойна глава с тегло 1500 кг.

Ракетата използва хиперголично течно гориво, което позволява бърза подготовка за изстрелване (~12 минути). Тя достига скорост Мах 16 извън атмосферата и Мах 8 в атмосферата.