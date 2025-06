По-ниски от обещаното: Тръмп сряза лентата на два пилона за знамена в Белия дом (ВИДЕО)

Между обсъжданията дали да нанесе въздушни удари по Иран американският президент Доналд Тръмп намери време и да открие два масивни нови пилона за знамена, които, по думите му, са сред „най-добрите в света“. Той отдаде чест, докато огромен американски флаг бе издигнат на един от двата 27-метрови пилона по време на кратка церемония на Южната поляна пред Белия дом.

Two new flagpoles now rise at the White House — proud, unwavering, and free. This isn’t just a symbol; it’s the American story — written in sacrifice, stitched with courage, and raised for all the world to see.



