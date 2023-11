Китай поставя Путин на колене със "Силата на Сибир 2"

Темата влезе на фокус във вниманието на бившия първи зам.-министър на външните работи на Украйна Антон Геращенко. Той се позовава на публикация в един от флагманите на китайската държавна информационна медийна среда - The South China Morning Post.

Вестникът излезе с обширен материал и акцентът му в началото е руски източник - че Китай иска все повече отстъпки в своя полза за този газопровод. "Могат да иска по-големи отстъпки. Китай иска да няма никакви рискове за него по отношение на строителството на "Силата на Сибир 2", а Русия да поеме цялата сметка", твърди източникът в публикацията.

Геращенко напомня: През следващата година отстъпката за Китай що се отнася до руския газ ще се увеличи до 46%: газът от "Силата на Сибир" ще струва 271,6 долара за 1000 кубически метра, а за Турция и Европа - 481,7 долара.

По план, "Силата на Сибир" би трябвало да почне да се строи скоро след първото тримесечие на 2024 година, когато би трябвало да бъде одобрен проектът за строеж. Изграждането на газопровода ще отнеме 6 години. Общо проектът "Силата на Сибир" се изчислява на 48 млрд. куб. метра газ годишно (тръбите 1 и 2) - само в Европа Русия изнасяше над 155 млрд. куб. метра годишно преди старта на войната в Украйна, сега това ниво е вече под 20 млрд. куб. метра годишно.

Дали "Газпром" ще намери пари за новия мегапроект остава неясно. След като спря газта за европейските страни, компанията записа нетна загуба от трилиони рубли за годината и се сблъска с недостиг на пари, за покриването на които трябваше да похарчи две трети от паричните си резерви. От 2 трилиона рубли "парични резерви", които "Газпром" имаше преди войната, към юли 2023 година те се стопиха до под 700 милиарда рубли (5,56 милиарда долара): Шоково поскъпване на газа в Русия защото "Газпром" закъсва. Но за Путин алтернатива трудно ще бъде намерена.

Предстои и да се уточни ролята на Монголия в проекта - Пекин твърдо не иска той да минава през монголска територия и настоява тръбата да премине през Алтай и Синдзян - автономната провинцията, където живее уйгурското мюсюлманско малцинство в Китай.

