Леброн Джеймс официално е милиардер

Според изданието, 37-годишният Джеймс понастоящем притежава нетно състояние от 1 млрд. долара. Това превръща звездата в първия активен баскетболист, чието състояние минава границата от 1 млрд. долара. Единственият друг баскетболист, който притежава 1 млрд. долара или повече е легендата Майкъл Джордан.

За разлика от Джеймс обаче, Джордън се превърна в милиардер през 2014 година или повече от десетилетие след като прекрати кариерата си. Джордън увеличи състоянието си благодарение на успешна инвестиция в отбора от NBA Шарлът Хорнетс.

Въпреки, че засега няма изгледи Леброн Джеймс да прекрати успешната си кариера, звездата следва пътя на Джордан, като сериозна част от състоянието му, което преди данъци надхвърля 1.2 млрд. долара, също се дължи на инвестиции в успешни бизнеси.

Леброн Джеймс е спечелил от заплати 385 млн. долара от трите отбора, в които се е подвизавал, а именно Кливлънд Кавалиърс, Маями Хийт и Лос Анджелис Лейкърс. Това го превръща в най-високоплатения активен състезател в NBA.

Извън баскетболното игрище, Джеймс е постигнал доходи от 900 млн. долара, както от реклами договори, така и от бизнес инвестиции.

Леброн Джеймс е звезда още от училищните си години. През 2003 година, едва на 18-годишна възраст, той подписва дългосрочен спонсорски договор с Nike. През 2015 година договорът става доживотен, което носи на Джеймс десетки милиони долари всяка година.През миналата година, благодарение на договора с Nike и компании като AT&T, PepsiCo и Walmart, баскетболистът се превърна във втория най-високо платен спортист в света.

Но успешните инвестиции на Леброн Джеймс са в основната на състоянието от 1 млрд. долара.

Леброн Джеймс е една от най-големите баскетболни звезди през последните 20 години. Талантът в съчетание с инвестициите в различни бизнеси, превръщат Джеймс в едва втория милиардер сред баскетболистите, след легендата Майкъл Джордън;

През 2015 година, той отхвърля предложение за рекламен договор на стойност 15 млн. долара за 4 години от McDonald’s. Вместо това, атлетът се насочва към бързорастящата верига пицарии Blaze Pizza, където става инвеститор.

Джеймс придобива и дялове в компании като производителя на смарт фитнес оборудване Tonal и гигантът в споделеното пътуване Lyft.

Също така, Джеймс основана съвместно с бизнесмена Маверик Картър и продуцентска компания за пълнометражни филми и телевизионни предавания на име SpringHill.

През миналия октомври, външни инвеститори, включително Fenway Sports Group, собственик на бейзболния отбор Boston Red Sox I английския футболен отбор Ливърпул, както и компанията за видеоигри Epic Games, инвестираха в бизнеса на Джеймс. Това помогна на компанията му да продуцира два филма – Космически забивки: Нови легенди (Space Jam: A New Legacy) и документалният филм за HBO Как се казвам: Мохамед Али (What’s My Name: Muhammad Ali). Първата лента спечели 163 млн. долара от прожекции по света, докато филмът за HBO се оценява на 725 млн. долара. Разбира се, Леброн Джеймс остава най-големият акционер в компанията.

Интересно е да се отбележи, че Джеймс притежава около 1% от Fenway Sports Group, което го прави миноритарен собствен на Ливърпул и Red Sox.

Джеймс има и инвестиции в недвижими имоти, като според Forbes, имотите на баскетболиста се оценяват на 80 млн. долара.

Според изданието, участието в компанията Blaze Pizza заема дял от 30 млн. долара в личното му състояние, продуцентската компания е отговорна за 300 млн. долара от богатството му, инвестицията във Fenway Sports Group оформя дял от 90 млн. долара, а наличните парични средства и другите инвестиции на Джеймс са отговорни за около 500 млн. долара от личното му състояние.