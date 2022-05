Милиардерите, които си купиха медии

Това не е съвсем ново явление. В продължение на повече от век богатите в света доминират в медийния пейзаж. Семейства като Блумбърг, Хърст, Нюхаус, Мърдок и Окс-Сулцбергер, продължават да бъдат големите имена в медийния бизнес.

Към този списък с легендарни имена се присъединяват и инвеститори, които се надяват да увеличат богатството си чрез притежаването на медиен бизнес, пише Investopedia. Някои от милиардерите, които купиха медии през последните няколко десетилетия са:

Джеф Безос, The Washington Post

Основателят на Amazon.com Джеф Безос, който притежава 140.8 млрд. долара според Forbes, шокира света през 2013 г., когато се съгласи да закупи Washington Post за 250 млн. долара.

Първоначално, както често се случва, когато милиардер купува вестник, мнозина вярваха, че Безос е иска да използва медията с цел манипулация.

Въпреки това голяма част от тези критики отшумяха, тъй като интернет магнатът, който преди това не е имал опит във вестниците, използва технологичните си познания, за да увеличи броя на читателите и да модернизира изпадналия в затруднение вестник.

Джеф Безос е собственик на The Washington Post от 2013 година.

Източник: Getty Images

Джон Хенри, The Boston Globe

Приблизително по същото време, когато Безос купува The Washington Post , милиардерът и спортен магнат Джон Хенри, който притежава 3,6 млрд. долара според Forbes, плати 70 млн. долара, за да закупи The Boston Globe от The New York Times .

Подобно на The Washington Post, Globe тогава се намира в период на финансово затруднение. Хенри, който изгради спортна империя, включваща Red Sox и футболния клуб Liverpool, решава да рискува и да закупи медията.

Глен Тейлър, Star Tribune

Хенри не е единственият богат човек, който купува едновременно спортни отбори и вестници. През 2014 г. Глен Тейлър, бивш републикански сенатор и собственик на отбора на Националната баскетболна асоциация Minnesota Timberwolves, закупи Star Tribune за близо 100 млн. долара.

Тейлър, чието богатство според Forbes възлиза на 2,4 млрд. долара, казва, че си спомня как много хора са чели Star Tribune , когато той е бил дете. Милиардерът се е надявал да възвърне славата на медията, превръщайки всекидневника отново в доверен източник на новини за всички минесотци.

Патрик Сун-Шионг, Los Angeles Times

През 2018 г. Патрик Сун-Шионг, предприемач в областта на биотехнологиите, може би най-известен с изобретяването на лекарството за раково болни Abraxane, закупи Los Angeles Times, , San Diego Union-Tribune и няколко други заглавия от Tribune Publishing за 500 млн. долара.

Сун-Шионг, чието богатство е оценено на 6,7 млрд. долара, си постави целта да върне дните на славата на Los Angeles Times, да премахне фалшивите новини и да създаде достоен съперник на Washington Post и New York Times.

Шелдън Аделсън, Las Vegas Review-Journal

Придобиването на Las Vegas Review-Journal от покойния Шелдън Аделсън е меко казано противоречива тема, която стана повод за направата на документален филм на Netflix по случая.

В края на 2015 г. казионният магнат, чието богатство преди смъртта му през 2020 г. бе оценено от Forbes на 29.8 млрд. купува тайно всекидневника, който често критикува милиардера.

След като няколко висши служители в медията напуснаха, последваха твърдения, че новият собственик се е опитал да повлияе на това, което журналистите на изданието отразяват.

Джоузеф Мансуето, Inc. и Fast Company

Основателят на Morningstar, инвестиционната и изследователска фирма, Джо Мансуето купи списанията Inc. и Fast Company от G+J USA през 2005 година.

Мансуето обяснява решението си пред The New York Times, твърдейки, че „не е искал да си купи списание“, но „се е възползвал от възможността“, когато е разбрал, че Inc. и Fast Companyса били за продажба.

Подобно на много от неговите колеги милиардери, медийни магнати, целта на новия собственик, чието богатство възлиза на 5,7 млрд. долара по данни на Forbes, е била да защити списания, които се радват на голяма почит.

Лорън Пауъл Джобс, The Atlantic

Лорън Пауъл Джобс, вдовицата на съоснователя на Apple Стив Джобс, направи много инвестиции чрез своята филантропично настроена инвестиционна фирма Emerson Collective.

Една от тях е покупката на мажоритарен дял в списанието The Atlantic през 2017 г., за която се съобщава, че струва малко над 100 млн. долара.

Бизнесдамата, чието богатство възлиза на 15,5 млрд. долара по данни на Forbes, нарече The Atlantic „една от най-важните и устойчиви журналистически институции в страната“.

Новата собственичка обеща да инвестира в своята платформа и да наеме повече служители, за да привлече нови читатели. Няколко години по-късно обаче последваха критики след уволнението на десетки служители в разгара на пандемията от COVID-19.

Марк Бениоф, Time

През 2018 г. изпълнителният директор на Salesforce Марк Бениоф и съпругата му купиха списание Time за 190 млн. долара, заявявайки, че целта им е да се борят с „кризата в доверието“.

Милиардерът Марк Бениоф (дясно) позира с Бил Клинтън по време на събитие през 2019 година в Ню Йорк;

Източник: Getty Images

Бениоф, притежател на 7 млрд. долара според Forbes, казва, че иска да даде на списанието финансовия тласък „да изпълнява мисията си да предоставя истинска, надеждна информация на читателите“ и да действа като „управител“ на истинската журналистика във време на липса на доверие и дезинформация.

Чачавал Джираванон, Fortune

През същата година, когато Meredith Corp. продава Time на Бениоф и съпругата му, фирмата продава и друга водеща медия, Fortune, на друг милиардер: тайландския инвеститор Чачавал Джиараванон.

Милиардерът от Индокитай е наследник на Сумет Джираванон, изпълнителен директор на най-големия тайландски конгломерат Charoen Pokphand Group, чието богатство възлиза на 5 млрд. долара според Forbes.

В интервю за The Wall Street Journal , Алън Мъри, президент на Fortune, увери обществеността, че покупката е лична инвестиция на семейството, защото „то обича марката“ и обещава да осигури капитал, за да помогне на списанието да расте, без да се намесва в работата на изданието.

Илон Мъск, Twitter

През април 2022 г. името на Илон Мъск беше едно от най-обсъжданите имена в интернет, след сделката за закупуване на Twitter. Милиардерът, чието състояние според класацията на Forbes вcзлиза на над 230 млрд. долара, закупи социалната мрежа за смайващите 44 милиарда долара.

Мъск, противоречивият основател на Tesla и един от най-богатите хора в света, обеща да въведе няколко промени, за да отключи потенциала на уебсайта, включително насърчаване на свободата на словото в платформата чрез по-малко модериране на съдържанието.

Илон Мъск може би ще е следващият милиардер-собственик на социална мрежа.

Източник: Getty Images

За да прокара тези промени възможно най-безпроблемно, Мъск разкри, че планира да направи Twitter частен и да премахне акциите.

На 13 май Илон Мъск посочи в пост, че „сделката с Twitter е временно на изчакване“. Посочената от него причина е въпросът за броя на фалшивите акаунти. Остава да видим дали Мъск ще се присъедини към клуба на милиардерите, притежаващи медии.

