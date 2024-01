От сърцето на Европа: Офицер от ГРУ помага на Русия да прави ракети "Кинжал" (ВИДЕО)

Още: Ракетите "Кинжал": От "непобедими оръжия" до срам за Путин в Украйна (ВИДЕО)

Всичко това се случва благодарение на компанията на въпросния офицер Виктор Лабин - Groupe d'Investissement Financier. Базираната в Белгия фирма е собственост още на синовете му Роман и Руслан. Износът ѝ за Руската федерация е класически пример за заобикаляне на санкциите на ЕС срещу Москва, наложени заради пълномащабната война на Путин в Украйна.

According to The Insider, Viktor Labin, who resells and supplies foreign machine tools to Russia, has settled a couple of kilometers from the offices of the European Commission and NATO in Brussels.



Labin and his sons supply coordinate measuring machines to Russia, which are… pic.twitter.com/ANbajecRwP