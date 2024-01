Ракетите "Кинжал": От "непобедими оръжия" до срам за Путин в Украйна (ВИДЕО)

Още: Путин изпълнява заканата си за по-мощни удари по Украйна: Жертви и щети след нов ужас в Киев (ОБЗОР)

Това нападение беше важно напомняне, че руските супероръжия невинаги са толкова супер. Поне не и в сравнение с най-добрите западни средства за противовъздушна отбрана - особено с американските ракети "земя-въздух" Patriot, пише в свой коментар британският The Telegraph.

На 29 декември 2023 украинската ПВО свали 114 от общо 158 безпилотни самолета, крилати и балистични ракети, които руснаците изстреляха по украинските градове. По време на втората вълна от атаки на 2 януари украинците свалиха 107 от 134 дрона и ракети.

На 1 март 2018 г. руският президент представи нови стратегически военни разработки, които, по думите му, нямат аналози в света. Презентацията беше съпроводена с видеоклипове, които да покажат възможностите на оръжията. Сред представените 6 "супер оръжия" беше и хиперзвуковият авиационно-ракетен комплекс "Кинжал".

По време на полета ракетата осъществява маневриране на всички участъци на траекторията и се движи със скорост, превишаваща 10 пъти тази на звука. Обсегът на действието ѝ е над 2000 км, гласеше описанието.

Путин веднъж обяви, че изстрелваните от въздуха маневрени ракети "Кинжал" са "непобедими". Това се оказа лъжа. Ако не друго, то това е един от по-лесните за поразяване руски боеприпаси за украинците. А неуспехът на "Кинжал" хвърли съмнение върху целия клас хиперзвукови ракети - всеки боеприпас, който при маневриране се движи през атмосферата със скорост поне пет пъти по-висока от тази на звука.

Армиите, военноморските и военновъздушните сили по целия свят разчитат на бързите хиперзвукови ракети да им осигурят предимство в огневата мощ. Но ако тези скъпи оръжия не се представят по-добре от "Кинжал", усилията може да се окажат погрешни, анализира The Telegraph.

24-метровият "Кинжал" е въздушна версия на първата руска хиперзвукова ракета - наземната "Искандер". Руските военновъздушни сили изстрелват струващата милиони долари ракета от специално модифицирани самолети МиГ-31.

Една ракета "Кинжал" има обсег до около 1930 км, което е по-далеч, отколкото може да достигне най-добрата украинска противовъздушна отбрана. Този впечатляващ обсег предпазва МиГ-31 от опасност, но не предпазва самия "Кинжал" в последните минути на полета му.

Когато "Кинжал" се приближи на по-малко от 160 км от целта си, той става възможна плячка за украинските ракети "земя-въздух" Patriot PAC-2 и PAC-3. Доставяните от САЩ Patriot свалят "Кинжал" поне от май месец 2023 г. насам. В края на декември 2023 говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат заяви, че от началото на войната Украйна е свалила 1 на всеки 3 изстреляни ракети "Кинжал". Процентът обаче се подобри след 2 януари: Свалените ракети "Кинжал" в Украйна: Официални украински данни

Наблюдателите внимателно проучиха видеозаписите от атаките, за да разберат разочароващото представяне на "Кинжал". Разочароващо за Кремъл, разбира се. Украинец засне последните секунди от полет на един "Кинжал" на 2 януари и качи видеото в социалните мрежи. Изглежда, че прехвалената ракета се е движела не по-бързо от 1,9 Мах, анализира британското издание.

