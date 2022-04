Преди три десетилетия тя беше сервитьорка, която се чуди как да плати наема, сега притежава 46 млрд. долара

След като се дипломирала от Принстънския университет, тя решила да се премести в Ню Йорк с надеждата да стане писател.

Както много млади хора, току-що завършили образованието си, Скот изпитвала затруднения да плаща сметките си. За да свързва двата края започнала работа като сервитьорка, като писането останало на заден план поради липса на достатъчно време, пише CNBC.

„Озовах се в ситуация, в която имам непредвидими и малки отрязъци от време, през които или се сривах от изтощение и разочарование, или размишлявах върху мъчителната монотонност на правенето и продажбата на сандвичи”, пише Скот по онова време в писмо до своя ментор, писателката и лауреат на Нобелова награда Тони Морисън. „И се притеснявам как да си платя наема със стотинките, които ми дадоха в замяна на моята мъка”, пише тя.

В редица писма, наскоро публикувани от The New York Times, Скот обяснява на Морисън как наскоро е променила живота си. Тя започва работа в хедж фонда D.E. Shaw, до голяма степен по финансови причини. Интервюто за работа е водено от бъдещия ѝ съпруг Джеф Безос. След успешния разговор, двамата започват да работят рамо до рамо в хедж фонда.

През 1994 година, двойката, която току-що е сключила брак, се премества да живее в град Белвю, щата Вашингтон. Двамата стартират проект, който в последствие ще се превърне в Amazon.

Скот работи в стартъпа на непълно работно време, прекарвайки свободните часове в писане на роман, опитвайки се да сбъдне мечтата си.

В писмо до Морисън, Скот нарича Amazon „интересен бизнес” и пише, че „да имам работа на непълен работен ден е добре за писането ми”.

Три десетилетия след притесненията на Скот дали може да си плати наема, тя вече има две издадени книги – една през 2005 година и друга през 2013 година.

Пазарната капитализация на Amazon също нараства до 1.5 трилиона долара и когато Скот и Безос се развеждат през 2019 година, тя получава 25% от акциите на Безос в Amazon, което се равнява приблизително на дял от 4% в компанията.

Днес нетното състояние на Скот надхвърля 46 млрд. долара, сочат данните на Forbes. Голяма част от фокуса ѝ, поне от гледна точка на присъствието ѝ в медиите, е насочен към дари голяма част от състоянието си за благотворителност.

Макензи Скот и Джеф Безос през 2013 година в Сън Вали, щата Айдахо; Снимка: Getty Images

През 2019 година, Скок се присъединява към инициативата Giving Pledge – кампания, в която заможни хора дават обещание, че ще дарят поне 50% от състоянието си за благотворителност. В изявление в сайта на кампанията, тя пише, че „ще продължава докато сейфът остане празен”.

Между юни 2021 година и март 2022 година, Скот е дарила близо 4 млрд. долара на неправителствени организации, включително Boys and Girls Clubs of America, Planned Parenthood и Habitat for Humanity International, според публикация в платформата Medium през миналия месец.

Нейната семейна компания за управление на активи Lost Horse е дарила общо поне 12 млрд. долара на над 1 200 благотворителни организации.

Значителен дял от даренията на Скот са насочени към организации, които промотират равенството и социалната справедливост. Много от тези НПО-та са водени от жени, хора от малцинствата или представители на ЛГБТ общността.

През миналата година, чрез публикация в Medium тя написа, че тези организации заслужават повече внимание. „Хората, които се борят срещу неравенствата, заслужават централно място в историите за промяната, която създават“, пише Скот.

