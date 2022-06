Търговията юан-рубла отбеляза ръст от над 1000%

Като последен лъч надежда за руската валута е фактът, че нивото на търговията, деноминирано в юани и рубли е нараснало с 1067% достигайки до приблизително 4 млрд. долара от началото на войната в Украйна, предаде Bloomberg в понеделник, цитиран от MarketWatch.

Ръстът в двустранната търговия не трябва да е изненада, тъй като руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин обещаха да направят точно това по-рано тази година.

Докато глобалната търговия продължава да се извършва предимно в долари, предвещаването на края на глобалното господство на зелените пари е модерна тема през последните години. Хора като основателя на Bridgewater Associates Рей Далио са едни от най-големите скептици по отношение на доминацията на долара.

Съвсем наскоро съоснователят на Twitter Джак Дорси, който се превърна в едно от любимите имена на пресата, благодарение на подкрепата си за планираната покупка на компанията от Илон Мъск, подкрепи мнението, че доларът е загубил своя „статус на глобална резервна валута“.

Въпреки че последните тенденции показват, че делът на долара в световната търговия леко е намалял през последните години и централните банки на нововъзникващите пазари са намалили валутата в своите чуждестранни резерви, той остава изключително доминиращ и по двата показателя.

Според Международния валутен фонд делът на долара в световните резерви възлиза на около 59%. Много над дела на еврото (20,5%) и дела на японската йена, която е на трето място с около 5,8%. Разбира се, делът на долара е намалял от 70% в края на 90-те години.

В доклад от миналата есен, Федералният резерв разгледа ролята на долара в световната финансова система. В него се посочва, че около 60% от международните пасиви в чуждестранна валута (предимно депозити) и заеми са деноминирани в щатски долари. Тенденцията остава относително стабилна от 2000 г. насам и делът е доста над този на еврото.

Щатският долар е преобладаващо най-често използваната валута в света. Между 1999 и 2019 г. доларът съставлява 96% от търговското фактуриране в Северна и Южна Америка, 74% в Азиатско-Тихоокеанския регион и 79% в останалия свят. Единственото изключение изглежда е Европа, където еврото е доминиращата валута за търговия.

Увеличената двустранна търговия е от полза както за Москва, така и за Пекин. За Китай наличието на повече руски купувачи, използващи неговата валута, ще подобри интернационализацията на юана в момент, когато икономическите и политическите връзки с Вашингтон стават все по-обтегнати.

Междувременно Москва трябва да възроди търговията, повлияна от западните санкции и от западния бизнес, който доброволно се изтегля от руския пазар.

Също така си струва да се отбележи, че доларът в момента се търгува след многодесетилетно задържане на върха. Индексът на ICE Dollar, мярка за силата на долара спрямо най-големите му валутни съперници, достигна най-силното си ниво от края на 2002 г. по-рано тази година, преди леко да се понижи.

Валутните стратези в инвестиционните банки и много други анализатори, които се фокусират върху макроикономиката и пазарите, включително Иън Бремер от Eurasia Group, който опроверга твърдението на Дорси в Twitter, твърдят, че най-важният фактор в подкрепа на долара в момента е, че няма „няма алтернатива”.

