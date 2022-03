Украйна набра 270 млн. долара от продажба на военни облигации

Украинското правителство емитира военни облигации във вторник, чрез които е успяло да набере финансиране в размер на 8.14 млрд. украински гривни (270 млн. долара).

Финансовото министерство на страната обяви чрез публикация в Twitter, че облигациите със срок от една година ще бъдат с доходност от 11%.

„Средствата от облигациите ще бъдат използвани за посрещане на нуждите на Въоръжените сили на Украйна и за гарантиране на непрекъснатото осигуряване на държавните финансови нужди по време на войната”, посочиха от финансовото министерство ден преди продажбата на държавните ценни книжа. Сайтът на финансовото министерство на Украйна понастоящем е недостъпен, пише CNBC.

Номиналната стойност на облигациите е 1 000 гривни (33 долара).

Правителството емитира и 2-месечни облигации при 10% доходност. Чрез тях са набрани допълнителни 7 млн. долара.

Продажбата на облигации бе реализирана чрез дилъри включващи Citigroup, австрийската Raiffeisen Bank и базираната в Будапеща OTP Bank Nyrt, предава Wall Street Journal, цитирайки разговор между украинските власти и инвеститори.

Въоръжените сили на Украйна до голяма степен задържаха настъплението на руските войски от началото на инвазията, която започна през миналата седмица. Украйна досега защитаваше и запазваше контрола над ключови градове, като в същото време забавяше напредването на Русия към столицата Киев.

Въпреки, че отпора на Украйна изненада анализаторите, мнозина продължават да очакват Русия да надделее, имайки предвид огромните ѝ военни ресурси.

През 2020 година разходите за отбрана на Украйна възлизат на 5.92 млрд. долара, което е далеч по-ниска сума спрямо разходите за отбрана на Русия, които достигат 61.71 млрд. долара за същия период, сочат данни на Световната банка.

Украйна се опита да събере средства по множество пътища, тъй като боевете продължават и руският конвой се насочва към Киев.

Официалният акаунт в Twitter на украинското правителство в събота публикува адреси на два крипто портфейла, като единият приема дарения само биткойн, а другият приема дарения под формата на виртуалните валути етер и тетер.

От неделя насам тези портфейли са привлекли криптовалута на стойност 10.2 млн. долара, според проучване на фирмата за анализ на блокчейн технологичта Elliptic. Тази сума е в допълнение към милионите под формата на криптовалути, дарени на неправителствени организации, подкрепящи украинските военни.

