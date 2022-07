Защо имотната криза в Китай може да удари банките в страната?

Имотната криза в Китай ескалира и е възможно да застраши банковата система на страна, в която секторът на недвижимите имоти съставлява цели 30% от БВП. Причината за усложняващата се ситуация е, че купувачи на жилища в десетки градове отказват да плащат ипотеките си за недовършените проекти.

Строителните фирми в Китай имат правото да продават имоти на зелено, като купувачите често започват да изплащат ипотека преди жилищата им да са довършени, предава CNN.

Масовият бойкот срещу изплащането на ипотеки се дължи на забавянето на строителни проекти, причинено от финансовите затруднения в сектора след последните COVID ограничения в страната.

Нагледен пример е гигантът в пазара на недвижими имоти Evergrande, който обяви дефолт по дълга си. Още няколко компании в сектора потърсиха помощ от кредитори. Към това се прибавя и спадът в цените на имотите. Това означава, че купувачите, изтеглилите преди време ипотеки, плащат повече от настоящата цена на жилището.

Дългът на Китай удря нов рекорд през 2022 година Дългът на Китай се очаква да удари нов рекорд тази година, тъй като централната банка на страната провежда политики за стимулиране на к... Прочети повече

Анализатори се страхуват, че отказ от плащане на ипотеки ще доведе до последващи дефолти на още строителни фирми. Това ще хвърли сянка върху банковата система на Китай, в условия на икономическо възстановяване след последния COVID локдаун.

„Продажбите на зелено са най-популярният начин за покупка на жилище в Китай“, така че проблемът могат да се окажат наистина сериозен, казват анализатори от Nomura в четвъртък.

Най-малко седем големи кредитори в страната, сред които са Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, заявиха в четвъртък, че следят ситуацията и могат да се справят с проблемите. Понастоящем китайските власти преговарят с банките, предава Bloomberg.

Купувачи от 18 провинции и 47 града са спрели да извършват плащания по ипотеки от края на юни, сочат данни на базираната в Шанхай изследователска фирма China Real Estate Information Corporation.

Строителните предприемачи са успели да завършат само 60% от домовете, които са продали на зелено в периода 2013 г. – 2020 година. Същевременно неизплатените ипотечни кредити в страната са отбелязали ръст от 26.3 трлн. юана (или 3.9 трлн. долара) за същия период, сочат оценки на анализатори от Nomura.

Експертите твърдят, че назряващите проблеми могат да предизвикат финансови сътресения и социални вълнения.

Отказът от плащане на ипотеки може да увеличи лошите кредити на китайските банки с 83 млрд. долара, казват анализатори от Citibank. Това може допълнително да нагнети настроенията, в условия на вълна от протести, свързани със скандала със замразяването на депозитите в Henan Rural Bank.

Мащабът на проблема обаче може да се окаже по-голям. Бойкотът би могъл да засегне 4% от всички неизплатени ипотечни заеми на банките. Това се равнява на 1.5 трлн. юана (или 223 млрд. долара), твърди старшият икономист на ANZ China Бети Уан.

Тревожното е, че ако повече купувачи откажат да плащат, това не само ще застраши финансовата система, но и допълнително ще създаде социални проблеми на фона на настоящия икономически спад, посочва Уан в доклад от четвъртък.

Цените на новите имоти в 70 града отбелязват спад за девети пореден месец през май, сочат данните на Националното статистическо бюро. Продажбите на имоти също са намалели. Причината са притесненията на купувачите относно сигурността на работните им места и доходите.

Проблемите в сектора на недвижимите имоти в страната започват още през 2020 година. Тогава държавата наложи по-строги регулации на отпускането на кредити на строителни фирми. Това засегна множество големи предприемачи.

Evergrande, най-задлъжнялата фирма за строителство и продажба на недвижими имоти, изпадна в дефолт миналата есен. Много проекти, започнати от фирмата остават недовършени.

За начало на бойкота може да се посочи именно случай на недовършен от Evergrande проект в град Дзиндъджън в провинция Дзянси. В отворено писмо от 30 юни, добило широка популярност в китайските медии, собствениците заявяват, че фирмата трябва да възобнови строителството на жилищата. В противен случай, ще последва отказ от изплащане на ипотеките, предава китайската икономическа медия Sina Finance.

Със спирането на изплащането на ипотечните кредити следват затруднения в пазара на недвижими имоти, а това от своя страна нанася удар върху финансовата система.

В този случай най-потърпевши остават купувачите, но ако проблемът не се разреши бързо, те няма да бъдат единствените пострадали. Отказът от плащане води до лоши дългове, а тяхното натрупване вреди на цялата финансова система, предава държавния финансов вестник Securities Times.