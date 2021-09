Доклад: Кристалина Георгиева помогнала за по-добра позиция на Китай в класацията Doing Business

При проверка на доклада си Doing Business Световната банка е установила толкова сериозни етични проблеми, че е решила да спре изцяло публикуването му, става ясно от комюнике на банката. Позицията на Китай в доклада за 2018 г., публикуван през октомври 2017 г., трябвало да бъде със седем места по-назад – под номер 85 вместо да остане на 78-о място, отбелязва Световната банка при преглед, публикуван през декември. „Промените в данните за Китай в Doing Business 2018 изглежда са продукт на два различни вида натиск, оказван от ръководството на банката върху екипа на Doing Business“, съобщават от институцията в доклад, публикуван в четвъртък.

Банката посочва Георгиева наред със съветника ѝ по онова време Симеон Дянков, който е бивш финансов министър в първия кабинет на Бойко Борисов, за оказване на „натиск“ за „внасяне на конкретни промени в данните за Китай в усилия за подобряване на класирането му, точно когато от страната се очакваше да играе ключова роля в кампанията за повишаване на капитала на банката“, става ясно още от съобщението.

Констатацията е направена след проверка на адвокатската кантора Wilmer Hale, ангажирана от етичната комисия към Изпълнителния борд на Световната банка – органът, отговарящ за етичните въпроси, свързани с представители на борда. Резултатите от проверката са били оповестени пред изпълнителните директори на Световната банка в сряда и бордът е разрешил тяхното публикуване. Георгиева беше главен изпълнителен директор на Световната банка преди да бъде избрана за наследник на Кристин Лагард начело на МВФ, партньор на кредитора в Бретън-Уудската система.

„Не съм съгласна фундаментално с констатациите и интерпретациите на проверката за нередности в данните, свързани с моята роля в доклада Doing Business за 2018 г. на Световната банка“, заяви Георгиева в комюнике. „Вече проведох първоначален разговор с членовете на Изпълнителния борд на МВФ по този въпрос“, допълва тя.

През 2018 г. китайски официални представители искали подобряване на позицията на страната им и затова Георгиева и тогавашният президент на Световната банка Джим Йон Ким и екипите им провели поредица от срещи, за да обсъдят начините за промяна на методологията на доклада, така че Китай да се изкачи в класацията, става ясно от доклада след проверката. Китайски представители нееднократно заявили пред Ким и други висши мениджъри на банката, че класацията през 2017 година не отразявала реформите в азиатската страна. След като станало ясно, че Пекин ще се смъкне в Doing Business 2018, от екипа на банката са обсъдили възможности за промяна на това, като например включването на данните от Хонг Конг и Тайван в рейтинга на Китай. Според доклада, на 18 октомври 2017 година, Георгиева решава да включи Хонг Конг по политически причини. Твърди се още, че тя поискала г-н Дянков да управлява доклада, като той да работи с екипа, за да завърши становището и да открие промени в данните на Китай, които да повишат резултата на страната, се казва в разследването на Wilmer Hale. След проверката на редица пунктове, които да вдигнат рейтинга на Китай без да повишават оценката на други страни, представителите стигнали до извода, че човешките права са идеалният критерий, чрез който Пекин да запази предишната си позиция.

"Действията на Георгиева след промените за Китай потвърждават нейното участие", се казва в доклада на Wilmer Hale, като цитират нейните благодарности към мениджъра на класацията за неговите усилия "за запазване на мултилатерализма". Оттам допълват, че Кристалина Георгиева е посетила дома на мениджъра в уикенда след публикуването на доклада, където тя благодарила за участието му в разрешаването на проблема с Китай. От Wilmer Hale не откриват доказателства за пряко участие на Ким в аферата.

Американското финансово министерство, съобщи, че прави преглед на доклада. „Това са сериозни констатации и финансовото министерство анализира доклада“, заяви говорителката на финансовото министерство на САЩ Александра ЛаМанна. „Основната ни отговорност е да пазим почтеността на международните финансови институции“, допълва тя.