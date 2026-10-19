Църковен празник на 20 октомври: Забраната, която всеки трябва да спазва

Утре, 20 октомври, е денят на паметта на Свети великомъченик Артемий в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 20 октомври

Свети Артемий е живял през III-IV век. Според преданието, той е роден в благородно семейство в Кападокия (днешна Турция). От детството си е възпитан в християнската вяра и получава добро образование, включително познания по гръцка философия и римско право. Той е известен със своето благочестие, благоразумие и чистота на сърцето.

Артемий е бил високопоставен военен офицер, дори стратег в императорския двор. Позицията му му позволявала да прави добро и да помага на нуждаещите се. Въпреки това, дори и на власт, той оставал верен на християнските принципи и открито изповядвал вярата си, което по онова време можело да бъде смъртоносно.

Свети Артемий пострадал заради вярата си по време на едно от римските гонения на християни. Той бил арестуван, защото отказал да принесе жертва на езически богове. Според легендата мъчителите му се опитали да го сплашат и подкупят, но той останал непоколебим. Артемий издържал множество мъчения: бичуване, мъчения с нажежени железа и накрая бил обезглавен.

Според народни поличби на деня предците ни са гадаели какво ще бъде времето в близко бъдеще. Мъгла сутрин вещае до ясно и топло време през деня. Силният вятър е предвестник на ранни слани или снежни бури през ноември. Червеното небе при изгрев слънце означава студен и снежен период в близко бъдеще.

Какво не бива да правите утре? Предците ни са вярвали, че на 20 октомври не бива да се прекалява с веселбите - това е забраната, която всеки трябва да спазва. Също така е по-добре да се въздържате от признания в любов и сватбени тържества - в противен случай бракът може да е нестабилен. На този ден, както и на всеки друг, църквата не одобрява злословието, лъжите, клеветите и обидите.

Църквата не забранява физическата работа на този ден. Но освен веселбите трябва да се избягва и злоупотребата с алкохол.

Какво можете да правите утре? Свети Артемий е почитан като закрилник на воините, затова на неговия празник – 20 октомври, е обичайно към него да се отправят молитви за здравето на войниците и за безопасното им завръщане у дома, където и да ги отведе съдбата. Денят е добре да се прекара в смирение заедно със семейството.

Прочетете също: Църковен празник на 19 октомври: Почитаме голям светец, покровител на българския народ