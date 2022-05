Маргарет Мичел печели Пулицър за книгата си "Отнесени от вихъра"

„Отнесени от вихъра“ (на английски: Gone with the Wind) е роман от 1936 година на американската писателка Маргарет Мичъл.

Действието се развива в Джорджия по време на Американската гражданска война, като главната героиня Скарлет О'Хара, разглезена дъщеря на местен плантатор, се опитва да се справи с бурните обществени промени и заплахата от бедност и глад. „Отнесени от вихъра“ бързо се превръща в бестселър, авторката Маргарет Мичъл получава награда „Пулицър“, а през 1939 година по романа е заснет високобюджетният едноименен епос.

