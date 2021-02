25-и международен филмов фестивал София Филм Фест

11-31 март 2021

В навечерието сме на 25-тия международен филмов фестивал София Филм Фест. 25 години след началото, след огромен натрупан опит и постижения, след срещи със стотици майстори на световното кино и представители на европейската и световната филмова индустрия, след авторитетни признания, сред които акредитация от FIAPF и включване в списъка на сп. „Варайъти“ с 50-те най-значими световни фестивала в света… Готови сме за началото. Адаптирани спрямо пандемичната ситуация. При стриктно спазване на противоепидемичните мерки. С изключителна по своето качество програма. И участници, всеки от които е желан гост на целия фестивален свят.25-ият София Филм Фест ще се състои от две части: същинска и специална. Същинският фестивал е от 11 до 31 март с хибридно издание. Над 70 филма ще бъдат налични на водещата в света на фестивалите онлайн платформа на Фестивал Скоуп/Шифт 72. Над 129 филма ще бъдат прожектирани в софийските киносалони. Акцентът през март са конкурсните програми, българските игрални и документални премиери, избрани филми от световната фестивална сцена, юбилейни програми, включващи шедьоври от световното кино на гостували в София режисьори. Традиционните фестивали в Бургас, Пловдив и Варна ще бъдат във втората половина на март. Специалното издание на 25-ия СФФ е предвидено за средата на септември 2021. Тогава планираме да покажем компактна програма от световни филми, представени от техните автори. Всички режисьори на предвидените за септември филми са потвърдили участието си. Да се надяваме да можем да навлезем тогава в нормалността и да отпразнуваме 25-ия Купон на годината подобаващо. Фестивалът се организира от Арт Фест под патронажа на Столична община, с подкрепата Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ и програма „Творческа Европа“ MEDIA на Европейския съюз, в партньорство с Националния дворец на културата, културни институти, спонсори, партньори и приятели.премиерата на най-новия филм на режисьора Камен Калев - „”. Той бе представен в Works in Progress програмата на 17-ия София Мийтингс 2020 и получи заслужено признание – участие в официалната селекция на Кан 2020. * * *На церемонията по откриване на 25-ия София Филм Фест ще бъде връчена Наградата на София на Столичната община на изключителния музикант, филмов и театрален композитор Теодосий Спасов за неговия принос към изкуството на киното и музиката. Големият ирански режисьор Джафар Панахи също ще получи Наградата на София в годината на софийския юбилей – тя ще отпътува за родината му. * * * За 19-и път авторитетно жури - Теодор Ушев, мултимедиен артист, режисьор и графичен дизайнер (Канада-България), Иля Хржановски, режисьор (Русия), Светла Цоцоркова, режисьор (България), Саболч Хайду, режисьор (Унгария) и Наташа Петрович, актриса (Северна Македония), ще определи Голямата награда в Международния конкурс за първи или втори игрален филм „София – град на киното”, съдържаща парична премия от 7000 евро, осигурена от Столична община.Програмата включва 12 филма. * „Диви дни“ („Savage Days“) – Франция, режисьор Давид Ланзман;* „Лузу“ („Luzzu“) – Малта, режисьор Алекс Камилери; * „Неподвижен“ („Bedridden“) – Монголия, режисьор Бямба Сахя; * „Петя на моята Петя“ („Petya of My Petya”) – България, режисьор Александър Косев; * „Работна смяна“ („The Shift“) – Латвия, режисьор Рейнис Калвинс; * „Разлом“ („Ravine”) – Унгария, режисьор Балаш Краснахоркай; * „Розовият облак“ („The Pink Cloud“) – Бразилия, режисьор Юли Жербасе; * „Уроци по немски“ („German Lessons”) – България-Германия, режисьор Павел Г. Веснаков; * „Ухай“ („Wuhai“) – Китай, режисьор Джоу Дзъян; * „Черната котка“ („The Black Cat“) – Иран, режисьор Карим Мохамад-Амини; * „Шоуто на Джемил“ („The Cemil Show”) – Турция, режисьор Баръш Сархан; * „Шпагат“ („Grand Écart / Spagat“) – Швейцария, режисьор Кристиан Йоханес Кох. * * *включва топ-заглавия от региона, които ще се състезават за наградата, връчвана по традиция от нашите приятели „Домейн Бойар“ и оценявана от международно жури в състав: Дорон Еран, режисьор и продуцент (Израел), Джон-Пол Дейвидсън, режисьор (Великобритания) и Лили Хорват, режисьор (Унгария). Ето кои са те: * „Галактика Андромеда“ („Andromeda Galaxy“) – Косово-Испания-Италия-Северна Македония, режисьор Море Рача; * „Главни букви“ („Uppercase Print“) – Румъния, режисьор Раду Жуде; * „Жив човек“ („The Living Man“) – Сърбия-Германия-България, режисьор Олег Новкович; * „Зора“ („The Dawn“) – Хърватия-Италия, режисьор Далибор Матанич; * „Концентрирай се, бабо“ („Focus, Grandma”) – Босна и Херцеговина-Турция, режисьор Пиер Жалица; * „Оазис“ („Oasis“) – Сърбия-Нидерландия-Словения-Босна и Херцеговина-Франция, режисьор Иван Икич; * „Призраци“ („Ghosts”) – Франция-Турция-Катар, режисьор Азра Дениз Окяй; * „Просто хора“ („Only Human“) – Северна Македония-Сърбия-България-Косово-Словения, режисьор Игор Иванов; * „Сан Ремо“ („Sanremo“) – Словения-Италия, режисьор Мирослав Мандич; * „Февруари“ („February”) – България-Франция, режисьор Камен Калев; * „Шивач“ („Tailor“) - Гърция-Германия-Белгия, режисьор Соня Лиза Кантерман; * „Ябълки“ („Apples“) – Гърция-Полша-Словения, режисьор Христос Нику; * „Quo Vadis, Аида?” („Quo Vadis, Aida?“) – Босна и Херцеговина-Австрия-Румъния-Нидерландия-Германия-Полша-Франция-Норвегия-Турция, режисьор Ясмила Збанич. * * * 2020 е предизвикателна година, но и богата на важни заглавия в света на документалното кино – специална селекция от тях е включена в Документалния конкурс на фестивала. Начело на журито тази година е първият гост на София Филм Фест – режисьорът Лех Ковалски, а заедно с него ще работят датският режисьор-документалист Туе Стийн Мюлер и продуцента Наташа Дак Оджуму. * * * В продължение на шест години в програмата на София Филм Фест имаме удоволствието и привилегията да бъде връчвана специалната Награда ФИПРЕССИ 90 Платиниум, която се присъжда от Международната федерация на филмовите критици. В пред-пандемичните години тя бе представяна лично от Клаус Едер, генерален секретар на организацията, и нейни носители в София са Бела Тар, Горан Паскалевич, Илдико Енеди, Биле Аугуст, Агнешка Холанд. През 2021 година световните творци на киното, които ще получат този приз, са режисьорите Кристи Пую и Тери Гилиъм. * * * Новите български игрални филми ще са основен акцент в мартенската програма на СФФ. Сред премиерните заглавия за София, освен участващите в конкурсите, са „Житие“ на Войчех Тодоров и Георги Стоянов по сценарий на Красимир Крумов-Грец, „Блаженият“ на Станимир Трифонов, „Рая на Данте“ на Димитър Радев, „Сбогом, Джони“ на Константин Буров, както и вече разпространеният в киносалоните „Ятаган“ на Андрей Андонов. Три игрални филма ще бъдат в програмата на Киномания, с което двата водещи български кинофестивала обединяват усилията си в стремежа за популяризиране на българското кино – „Страх“ на Ивайло Христов (откриващ Киномания), „Сцени от живота на една актриса“ на Иван Владимиров и „Късата клечка“ на Димитър Петков. * * * Фестивалът ще представи по традиция и премиерни български документални филми. Сред тях са носителят на наградата „Златен ритон“ – „Преди края“ на Елдора Трайкова, „Тихо наследство“ на Петя Накова и „Парцалев“ на Валя Коларова. * * * 19-ият Конкурс за български късометражен филм ще представи: Ваня Райнова, сценарист и продуцент, и режисьорите Борис Десподов и носителя на наградата през 2020 – Христо Симеонов. За втора поредна година наградата се осигурява от Доли медия студио. Ето и селекцията: * Дишай / Breathe, режисьор Бисер Джонев * Еди-кой си / Whoever, режисьор Милко Йовчев * Заклинание / Spell, режисьор Виктория Караколева * Карантина / Quarantine, режисьор Димитър Димитров * Лека нощ, Лили / Good Night, Lily, режисьор Петър Вълчев* Любов по време на туризъм / Love in Time of Tourism, режисьор Весела Данчева * Оттук дотук / From Here to Here, режисьор Георги Мартев * Под един покрив / Under the Same Roof, режисьор Симеон Цончев * Танда / Tanda, режисьор Теодора-Косара Попова * Черупки / Eggshells, режисьор Слава Дойчева * AIVA, режисьор Венета Андрова* Santiago, режисьор Андрей Кулев * * * Основният фокус на юбилейния 25-и София Филм Фест е самият фестивал. Едно от най-големите му достижения е гостуването в България на световни филмови творци. Част от тях бяха удостоени с Наградата на София на Столична община за техния принос в развитието на изкуството на киното. Питър Грийнауей получи първата Награда на София през 2005. Оттогава през изминалите 25 години 56 изключителни личности на световното и българското кино са получили лично в София отличието. В програмата представяме извънредната юбилейна рубрика „СФФ 25“ в която са включени филми на 25 носители на Наградата на София. Сред тях освен Грийнауей са Биле Аугуст, Кшищоф Зануси, Никита Михалков, Данис Танович, Агнешка Холанд и Павел Павликовски. Техните творби ще бъдат показани в Дома на киното в предварителната програма на фестивала, която стартира от 1 март. По-голямата част от тях ще отправят лични послания към публиката на СФФ и ще представят филмите си, на което може да бъде свидетел единствено публиката в киносалона. Кои са другите членове на Клуб „25“ ще разберете съвсем скоро. Тук ще споменем и една легенда на българското кино – акад. Людмил Стайков. Неговият филм „, част от „СФФ 25“ и Киномания, ще има специална прожекция в Зала 1 на 31 март 2021, организирана от Националния дворец на културата. * * * Предварителната програма, загряваща 25-ия София Филм Фест ще запознае киноманите и ценителите на постиженията на Чехословашката нова вълна с творчеството на един от нейните най-ярки представители – сценаристът и режисьор Павел Юрачек. В Чешкия център в периода от 1 до 10 март ще бъде представена негова ретроспектива, в която той се проявява както като режисьор и сценарист на свои филми, така и като сценарист на емблематични филми на свои колеги от чудото на 60-те. Програмата ще бъде представена от експерта Ян Трънка от Чешкия национален филмов архив. * * *И през 2021 голяма част от филмите ще са достъпни чрез една от най-известните консерви в света на киното – БИЛЕТ В КЕН на София Филм Фест. Ценителите ще имат възможност да попълнят своята колекция от кенове, а повече информация ще откриете на siff.bg/bilet и може да бъде получена на безплатен номер 080018110. * * * 18-ото издание на София Мийтингс ще събере онлайн европейския елит във филмовата индустрия – това ще се случи между 17 и 21 март 2021. Пандемичната обстановка в целия свят е условие, с което всички фестивали и филмови пазари се съобразяват, но всеобщата онлайн свързаност дава възможност на киноспециалистите да присъстват на много повече форуми в цял свят. * * * Следете подробностите за акценти на сайта ни www.siff.bg , както и в социалните мрежи () на фестивала.