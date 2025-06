София Филм Фест отново гостува в Севлиево

София Филм Фест и Община Севлиево обявяват реализирането на 13-тото издание на "София Филм Фест в Севлиево". Всички жители и гостите на града са поканени на #КИНО в четири поредни юлски вечери на площад „СВОБОДА”, началният час на прожекциите е 21:00 – непосредствено след залез слънце. Входът е свободен.

Програма

Фестивалът започва на 16 юли (сряда) с новия български филм на режисьорката Надежда Косева – "КЛОПКА". Създаден като копродукция между България и Германия, проектът е представян в програмата на София Мийтингс, както и на пазарите в Сараево и Сан Себастиан. Тази история среща зрителите с особен герой – Божека е чешит със силно развито чувство за собствено достойнство, който живее усамотено на брега на река Дунав в хармония с природата и животните в малкия си своеобразен зоопарк. Когато местният олигарх, с подкрепата на кмета и началника на полицията, започва печеливш за него, но опасен за хората проект за хранилище за ядрени отпадъци край града, Божека се оказва единственият човек, който може и смее да му се противопостави...

Снимка: София Филм Фест

Надежда Косева създава "Клопка' по сценарий на Боян Папазов, като в главната роля е Александър Трифонов, обран и изключително силен в изпълнението си. Във филма участват още Яница Атанасова, Дан Николов, Михаил Стоянов, Камен Калев, Николай Тодоров, Николай Чобански. Зад камерата е операторът Кирил Проданов, художник е Ивелина Минева, музиката е на Ашер Голдшмит, за звука отговарят Момчил Божков и Андреас Хилдебранд, а монтажът е дело на Нина Алтъпармакова. Продуценти са Владимир Андреев (БЪРЪ Филм), Херберт Шверинг и Кристине Кяук (Койн Филм, Германия), с подкрепата на ИА Национален филмов център и в копродукция с БНТ.

Надежда Косева ще бъде специален гост на публиката в Севлиево и ще представи филма преди прожекцията.

Вторият фестивален ден е 17 юли (четвъртък) – в програмата сме включили най-новия филм на легендарния хърватски режисьор Райко Гърлич "ВСИЧКО СИ ИМА КРАЙ", който съчетава политически трилър, романс и сатира и има силно послание по отношение на корупцията в обществено-политическата сфера. Със своя гняв към срастването на властта и олигархията филмът е особено актуален у нас. Сценарият е написан от Анте Томич и Райко Гърлич по произведения на писателя Мирослав Кърлежа. „Всичко си има край“ е копродукция между Хърватия, България (РФФ Интернешънъл), Сърбия и Черна гора с подкрепата на ИА „Национален филмов център“. В главните роли са Живко Аночич, Борис Исакович, Йелена Джокич, Емир Хаджихафизбегович. Във филма участва и българската актриса Анжела Недялкова. Звукозапис на терен и мишунг – Момчил Божков. Част от постпродукцията е реализирана в Доли медия студио, които са и национални копродуценти на филма. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, създател и директор на София Филм Фест.

Третият фестивален ден е 18 юли (петък) – каним жителите и гостите на Севлиево на прожекцията на тазгодишния носител на „Оскар“ за най-добър анимационен филм – новата творба на латвийския сценарист и режисьор Гинтс Зилбалодис "ПОТОП". Премиерата му бе в програмата „Особен поглед“ на фестивала в Кан, след това бе представен на десетки фестивали в цял свят и прибави „Оскар“ към заслужено спечелените „Златен глобус“, „Сезар“ за пълнометражна анимация, европейската Награда на публиката „LUX“, а също и Оскарова номинация за най-добър международен филм. „Потоп“ пресъздава пътешествието на една смела котка, оказала се жертва на голямо наводнение. Тя попада на лодка, в която са се спасили куче, лемур, капибара и птица – и всички заедно се отправят в търсене на суша, в опит да оцелеят сред опасностите на планетата, покрита с вода… Този филм е за всички зрители от 3 до 103 години – не пропускайте!

Снимка: Well Studio, Sacrebleu Productions & Take Five

В събота – 19 юли, програмата ни в Севлиево за 2025 година завършва новия филм на режисьора и продуцент Уберто Пазолини "ЗАВРЪЩАНЕТО". Тази творба дава възможност на неповторимите Рейф Файнс и Жулиет Бинош да творят отново заедно пред камерата в ролите на двама от най-известните герои в световната литература – Омировите Одисей и вярната му съпруга Пенелопа. „Завръщането“ е адаптация, която не следва изцяло епоса на древногръцкия поет – акцентът е поставен върху самото завръщане на Одисей. Силата на актьорското присъствие на Файнс и Бинош е помитаща. Взаимодействието между двамата, което помним от наградения с „Оскар“ за най-добър филм „Английският пациент“, присъства и в новия филм на Уберто Пазолини, който бе фестивален гост в София през март.

Заповядайте на площад "Свобода"(пред Община Севлиево). Ако случайно завали – прожекциите ще бъдат реализирани в бялото фоайе на Община Севлиево.