Дени Вилньов е режисьорът на новия филм за Джеймс Бонд

Дени Вилньов, номинираният за "Оскар" френско-канадски режисьор, ще режисира следващия филм за Джеймс Бонд, съобщиха от Amazon MGM Studios. Режисьорът на "Дюн" заяви в изявление, публикувано от студиото, че е "заклет фен на Джеймс Бонд" и възнамерява да "почете традицията" на франчайза, съобщава BBC. Спекулациите относно бъдещето на филмите за агент 007 се успокояват, след като през февруари дългогодишните продуценти на Бонд Барбара Броколи и Майкъл Джи Уилсън се оттеглиха от поста си.

Amazon MGM Studios sets Denis Villeneuve as director of next James Bond film.



Tanya Lapointe will serve as executive producer. As previously announced, Amy Pascal and David Heyman will serve as producers.